Почему закрыли генератор ИИ-видео Sora, куда Disney хотел вложить $1 млрд
OpenAI отказалась от ИИ-генератора реалистичных видео Sora в целях экономии, сказал опрошенные НСН эксперты.
Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в пресс-центре НСН выразил мнение, что компания OpenAI отказалась от развития ИИ-генератора реалистичных видео Sora из-за огромных затрат.
Американская компания OpenAI ранее объявила о закрытии ИИ-генератора реалистичных видео Sora, которые создавала короткие видео по текстовым запросам. О причинах не сообщается. При этом ранее Disney согласилась инвестировать один млрд долларов в стартап стоимостью 730 млрд долларов в обмен на разрешение своим персонажам появляться в Sora: Микки Маусу, Золушке, Симбе, Железному Человеку и другим. Теперь Disney отказывается от сделки. Клименко отметил, что существуют китайские аналоги, которые уже успешщно генерируют видео по запросу.
«Понятно, что в ИИ сейчас большие деньги, но видно тех, кто начинал без миллиона серверов, без технологий. В истории с Disney, думаю, выяснилось, что нет никакого смысла лицензировать персонажей для OpenAI, потому что это будет просто трата денег. Есть же китайские аналоги, которые хоть и условно по 15 секунд генерируют контент, но бесплатно. Сделку с Disney надо было просто делать год-два назад», — сказал Клименко.
A&R-директор музыкального лейбла «S&P Digital» Денис Глазин предположил, что стоимость для конечного потребителя продукта была бы слишком высокой.
«Мне кажется, они поняли, что это съедает слишком много мощностей. Ту цену, которую надо было бы платить людям, чтобы монетизировать в будущем эту истории, никто бы не потянул. Поэтому на нынешнем этапе развития нейросетей они решили отказаться от этого направления», — отметил эксперт в пресс-центре НСН.
Основатель портала TopHit Игорь Краев указал на преимущество китайских ИИ-технологий над американскими.
«Китайцы очень успешно реализовывают подобные проекты. Американцы с ними в разных категориях. OpenAI просто посчитали, что нет смысла тратить столько денег», — указал Краев.
А член коллегии адвокатов Москвы Мария Косицкая добавила, что причина закрытия ИИ-генератора реалистичных видео может быть скрыта в криминализации персонажей Disney.
«Они провели исследование и выяснили, что более 80% загруженных промтов имели сексуализированный характер. Также речь в принципе шла про криминализацию персонажей. Такая точка зрения тоже имеет место быть. Она вполне оправданна», — отметила юрист.
Ранее глава фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый заявил НСН, что видеогенератор Sora стал суперпопулярным из-за того, что был очень простым инструментом, но его уход с рынка не станет проблемой, так как аналогичных сервисов, позволяющих делать с помощью ИИ даже фильмы.
