Государство подталкивает: Сколько технических специалистов не хватает России
Российские промышленные предприятия заинтересованы не только в молодых специалистах, но и в повышении квалификации опытных кадров, сказала НСН Ольга Пилипенко.
Дефицит кадров по техническим специальностям в России составляет до восьми миллионов человек, заявила в беседе с НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
Выпускники в РФ стали чаще выбирать инженерное дело и медицину, сообщает телеканал «Известия». Уточняется, что популярность физики в школах с 2025 года выросла почти на 25%. Также ученики на 10% чаще выбирают в качестве предмета ЕГЭ профильную математику и химию. Среди направлений в вузах лидируют инженеры и врачи. Помимо прочего за последние десятилетия более чем вдвое, до 56% выросло число учеников, которые идут в колледжи после девятого класса. Пилипенко назвала статистику закономерной.
«Это результат государственной политики. Рабочие группы сформировали стратегию развития инженерного образования и стратегию популяризации этих специальностей, а также стандарты, пилотные проекты, которые реализуют для среднего профессионального образования. Проходят соревнования профессионального мастерства. Вузы и региональные власти подключились к реализации стратегических задач по технологическому лидерству и суверенитету, поставленных президентом. За последние три года этому уделили серьезное внимание. Министерство просвещения разработало рекомендации в области СПО. В высшей школе созданы целые подразделения, которые занимаются профориентацией совместно с предприятиями», - отметила она.
Как отметила собеседница НСН, работодатели сегодня заинтересованы как в подготовке новых кадров, так и в повышении квалификации опытных специалистов.
«Важно, что и предприятия реального сектора экономики, и бизнес заинтересованы в своих кадрах. Они принимают участие в создании лабораторий, учебных классов и направляют своих сотрудников в школы, техникумы и вузы в качестве работающих преподавателей. Есть прогнозные оценки потребности кадров до восьми миллионов человек по техническим специальностям. Постепенно это выполняется. Продолжается работа по переподготовке кадров. Уверена, что необходимые потребности будут закрыты. Сегодня есть потребность не только в молодых специалистах, но и в обновлении кадров на предприятии. Поэтому повышение квалификации тоже важно», - сказала Пилипенко.
При этом девятиклассники, выбирая направление СПО, ориентируются на число бюджетных мест, напомнила она.
«В области среднего профессионального образования регионы сами определяют контрольные цифры приема на те специальности, которые им необходимы. Если промышленные предприятия развиваются, если есть потребность в технических кадрах в области СПО, регионы выделяют на них наибольшее количество мест. Выпускники девятого класса идут учиться туда, где есть учебные места и есть гарантии трудоустройства», - сказала депутат Госдумы.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова сообщила НСН, что компании в промышленности и строительстве набирают людей даже без опыта работы, но большинство производств предпочитает кандидатов со стажем от года до трех лет.
