Путин провел телефонные переговоры с королем Бахрейна
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Бахрена Хамадом Бен Исой Аль Халифой, сообщила пресс-служба Кремля.
Уточняется, что в ходе разговора были подтверждены намерения сторон укреплять отношения государств в культурно-гуманитарной, финансово-инвестиционной и торгово-экономической областях.
Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Лидеры России и Бахрейна подчеркнули необходимость скорейшего политико-дипломатического разрешения конфликта с учетом интересов всех ближневосточных стран.
Ранее Путин обсудил в телефонном разговоре с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым вопросы двустороннего сотрудничества и планы контактов на ближайшее время.
