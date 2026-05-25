Путин провел телефонные переговоры с королем Бахрейна

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Бахрена Хамадом Бен Исой Аль Халифой, сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что в ходе разговора были подтверждены намерения сторон укреплять отношения государств в культурно-гуманитарной, финансово-инвестиционной и торгово-экономической областях.

Решетников сообщил о проработке отмены виз с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Лидеры России и Бахрейна подчеркнули необходимость скорейшего политико-дипломатического разрешения конфликта с учетом интересов всех ближневосточных стран.

Ранее Путин обсудил в телефонном разговоре с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым вопросы двустороннего сотрудничества и планы контактов на ближайшее время.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:ПолитикаРоссияПереговорыВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры