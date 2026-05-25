Песков предупредил Армению о последствиях вступления в ЕС

Членство Армении в Евросоюзе приведет к потере выгодных условий сотрудничества с Москвой, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он заявил, что Россия предоставляет «весьма привлекательные» цены на газ для Армении, но такой сценарий невозможен для участников «иных интеграций».

Армения надеется, что проблемы с ввозом товаров в РФ будут решены

Армения установила железнодорожное сообщение с Евросоюзом. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Telegram-канале. Пашинян добавил, что в ближайшее время ожидается открытие железных дорог Армения - Турция, Армения - Азербайджан, а после Нахичевань - Армения - Иран. По его словам, это произойдёт в рамках реализации проекта TRIPP («Маршрут Трампа для международного мира и процветания»).

Глава правительства Армении Никол Пашинян взял курс на то, чтобы разорвать отношения с Россией. Об этом в интервью РИА Новости заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По мнению Медведева, Пашинян считает выгодным для себя лавирование между политическими течениями в попытке заработать «дутый авторитет на Западе».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:АрменияКремльДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры