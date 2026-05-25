Армения установила железнодорожное сообщение с Евросоюзом. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Telegram-канале. Пашинян добавил, что в ближайшее время ожидается открытие железных дорог Армения - Турция, Армения - Азербайджан, а после Нахичевань - Армения - Иран. По его словам, это произойдёт в рамках реализации проекта TRIPP («Маршрут Трампа для международного мира и процветания»).

Глава правительства Армении Никол Пашинян взял курс на то, чтобы разорвать отношения с Россией. Об этом в интервью РИА Новости заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По мнению Медведева, Пашинян считает выгодным для себя лавирование между политическими течениями в попытке заработать «дутый авторитет на Западе».

