Песков предупредил Армению о последствиях вступления в ЕС
Членство Армении в Евросоюзе приведет к потере выгодных условий сотрудничества с Москвой, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он заявил, что Россия предоставляет «весьма привлекательные» цены на газ для Армении, но такой сценарий невозможен для участников «иных интеграций».
Армения установила железнодорожное сообщение с Евросоюзом. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Telegram-канале. Пашинян добавил, что в ближайшее время ожидается открытие железных дорог Армения - Турция, Армения - Азербайджан, а после Нахичевань - Армения - Иран. По его словам, это произойдёт в рамках реализации проекта TRIPP («Маршрут Трампа для международного мира и процветания»).
Глава правительства Армении Никол Пашинян взял курс на то, чтобы разорвать отношения с Россией. Об этом в интервью РИА Новости заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По мнению Медведева, Пашинян считает выгодным для себя лавирование между политическими течениями в попытке заработать «дутый авторитет на Западе».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Остались с персиками: Армения не найдет покупателей фруктов на место России
- Отказ Казахстана отбирать деньги «Газпрома» назвали важным прецедентом
- Путин провел телефонные переговоры с королем Бахрейна
- Два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область
- Худрук Театра сатиры оставил чаевые на совести молодых актеров
- Россия или ЕС: К кому повернется Сербия перед президентскими выборами
- Главные тревоги россиян: С чем пациенты чаще обращаются к психологу
- Песков предупредил Армению о последствиях вступления в ЕС
- Россиянам объяснили желание долго сидеть в телефоне по ночам
- Государство подталкивает: Сколько технических специалистов не хватает России