Плакать не будем: Россиянам назвали аналоги закрывшегося ИИ-видеогенератора Sora
ИИ-генераторов реалистичных видео больше 25, поэтому уход с рынка Sora останется незамеченным, заявил НСН ИИ-эксперт Владимир Белый.
Видеогенератор Sora стал суперпопулярным из-за того, что был очень простым инструментом, но его уход с рынка не станет проблемой, так как аналогичных сервисов, позволяющих делать с помощью ИИ даже фильмы, уже много, заявил НСН глава фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый.
OpenAI объявила в X о закрытии ИИ-генератора реалистичных видео Sora, которые создавала короткие видео по текстовым запросам. О причинах не сообщается. При этом ранее Disney согласилась инвестировать $1 млрд в стартап стоимостью $730 млрд в обмен на разрешение своим персонажам появляться в Sora: Микки Маусу, Золушке, Симбе, Железному Человеку и другим. Теперь Disney отказывается от сделки. Sora была выпущена два года назад.
«Sora был проект, как мы называем, «в перерывах на кофе», то есть его сделали для развлечения. Он имел эффект виральности и распространился по всему миру из-за того, что оказался очень простым инструментом для создания видео. Но OpenAI создавала и основные браузеры, на которые сейчас бросает силы и делает ставку: ИИ-браузер Atlas и модель Codex для написания кода. Sora был отвлекающим, побочным фактором в создании этих систем. Видеогенерация будет встроена во все эти платформы и интегрирована в ChatGPT. Поэтому не стоит говорить, что что-то исчезло и плакать об этом. Тем более, что это иностранный проект и для России станет вскоре неактуален из-за возможных блокировок и запретов», - заявил Белый.
Пользователи легко смогут заменить закрывающуюся Sora на один из множества аналогов, генерирующих видео.
«Проектов, которые генерируют видео на основе изображения или фотографий, очень много - и китайских, и американских, и даже российских. «Вконтакте», например, есть свои модели. Генерация видео возможна и в нейроинтерфейсах, в том же в Grok от Илона Маска. Эта нейросеть неплохо создает изображения на основе картинок за несколько секунд. В этом направлении очень сильно продвинулись и китайцы. Они создаются так, что в них из изображений люди уже делают целые фильмы, анимационные проекты со сценарием, раскадровками... Есть бесплатные и есть платные проекты. Поэтому проблем с тем, что Sora закрывается, я не вижу. Можно найти и использовать аналоги, а их более 25: Perplexity AI, Kling, Hailuo, Google Veo 3.1, Runway и другие», - отметил эксперт в области робототехники и ИИ.
Главная задача Роскомнадзора — это лишить россиян доступа к запрещенным ресурсам, но справиться с такими гигантами как Google и Apple он пока не может, рассказал главный редактор интернет-издания «Runet» Владимир Зыков в беседе с НСН.
Горячие новости
