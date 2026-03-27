«Мы не можем говорить о том, что нет никаких рисков для лиц, которые используют труды ИИ. Кто же является автором контента, созданного нейросетями? Практика российских судов однозначна: тот, кто задал промты — команды для нейросети, тот и является автором. Даже если это группа или команда, работающая над проектом, то они являются соавторами. Таких дел много, они очень интересные. Пока что они не стали потоковой истории, но их число уверенно растет», — сказала собеседница НСН.

По оценкам экспертов, нейросети сегодня генерируют более 20% онлайн‑видео. К 2026 году почти весь интернет‑контент, вероятно, будет создаваться с применением ИИ. Рост числа мошеннических дипфейков (за год их количество выросло на 900%) подтолкнул 72 страны к разработке более тысячи законодательных инициатив по регулированию ИИ. Прогнозируемые глобальные убытки от таких преступлений к 2027 году могут достичь 40 млрд.

В России обязательной маркировки ИИ‑контента пока нет, но Минцифры подготовило соответствующий законопроект. Он установит единые правила работы с ИИ‑технологиями и вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

Ранее основатель портала TopHit Игорь Краев заявил в пресс-центре НСН, что сегодня порядка 15% композиций в российском музыкальном чарте созданы искусственным интеллектом (ИИ).

