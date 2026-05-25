Два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область
25 мая 202614:31
Дмитрий Меньшиков
Мужчина 1980 года рождения и его дочь 2008 года рождения пострадали при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что состояние пострадавших оценивается как стабильно тяжелое, им оказывают медицинскую помощь.
Ранее мэр Энергодара Максим Пухов заявил, что ВСУ массово атакуют в городе вышки сотовой связи, машины повышенной проходимости и гражданские микроавтобусы FPV-дронами.
