Два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Мужчина 1980 года рождения и его дочь 2008 года рождения пострадали при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что состояние пострадавших оценивается как стабильно тяжелое, им оказывают медицинскую помощь.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов заявил, что ВСУ массово атакуют в городе вышки сотовой связи, машины повышенной проходимости и гражданские микроавтобусы FPV-дронами.

