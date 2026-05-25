Психолог заявила, что тревожным россиянам не хватает ощущения предсказуемости
Развитие и укрепление ощущений «я могу» и «я управляю» помогает справиться с тревожностью, заявила НСН Ольга Софьянова.
Тревожность вызвана в первую очередь ощущением непредсказуемости и переживаниями о выживании. Об этом в пресс-центре НСН рассказала кризисный психолог Ольга Софьянова.
«Действительно приходит много людей с тревожными состояниями. Первая причина – это непредсказуемость среды, а внутреннее спокойствие определяется предсказуемостью. Когда она у нас есть, у нас нет переживаний о том, как выживать. Какие инструменты я предлагаю клиентам? Это регуляция внутренних состояний, когда человек чувствует базовое экзистенциальное ощущение «я могу» и «я управляю». То есть он понимает, что не управляет внешними обстоятельствами, но управляет собой и своими мыслями. Это дыхательные практики и так далее. Когда человек сохраняет внутренний островок самостоятельности», - рассказала она.
Ранее врач-психиатр Александр Федорович раскрыл в пресс-центре НСН, что сегодня пациенты сталкиваются с тотальной гипердиагностикой, когда речь идет о диагнозе «депрессия».
