Россиянам объяснили желание долго сидеть в телефоне по ночам

Иногда человек специально оттягивает момент засыпания, сидит в телефоне или смотрит сериалы, несмотря на то, что устал и хочет спать, заявила психолог Кристина Морозова.

По ее словам, сидение в телефоне приводит к выбросу дофамина – гормона счастья. Из-за него на подсознательном уровне формируется привычка использовать телефон перед сном.

Диетолог назвала продукты, помогающие бороться с депрессией

Это может говорить о повышенном уровне стресса у человека, о котором он, возможно, и не подозревает, добавила специалист, передает «Лента.ру».

Бессонница может привести к летальному исходу, если не решать эту проблему, заявила клинический психолог Ольга Аристова в пресс-центре НСН. Это очень страшная вещь, если человек не спит хотя бы 7-8 часов в сутки. Если человек не высыпается, он начинает сидеть на кофеине, а выгорание в таком случае происходит еще быстрее, подчеркнула врач.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СонГаджетыЗдоровье

Горячие новости

Все новости

партнеры