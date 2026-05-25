Россиянам объяснили желание долго сидеть в телефоне по ночам
Иногда человек специально оттягивает момент засыпания, сидит в телефоне или смотрит сериалы, несмотря на то, что устал и хочет спать, заявила психолог Кристина Морозова.
По ее словам, сидение в телефоне приводит к выбросу дофамина – гормона счастья. Из-за него на подсознательном уровне формируется привычка использовать телефон перед сном.
Это может говорить о повышенном уровне стресса у человека, о котором он, возможно, и не подозревает, добавила специалист, передает «Лента.ру».
Бессонница может привести к летальному исходу, если не решать эту проблему, заявила клинический психолог Ольга Аристова в пресс-центре НСН. Это очень страшная вещь, если человек не спит хотя бы 7-8 часов в сутки. Если человек не высыпается, он начинает сидеть на кофеине, а выгорание в таком случае происходит еще быстрее, подчеркнула врач.
