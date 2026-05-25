Отказ Казахстана отбирать деньги «Газпрома» назвали важным прецедентом
То, что Казахстан отказался исполнять решение суда МФЦА по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» свидетельствует о том, что политически страна выбирает сторону России, сказал НСН Сергей Пикин.
Решение Казахстана по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» создало хороший прецедент, при этом в других дружественных к России странах нет независимых коммерческих судов, основанных на принципах английского общего права, заявил в беседе с НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Решение суда Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) по делу «Газпрома» и «Нафтогаза» не будет исполнено на территории Казахстана, заявил министр юстиции республики Ерлан Сарсембаев. Ранее суд МФЦА признал решение швейцарского арбитража и разрешил принудительное взыскание с «Газпрома» около $1,4 млрд в пользу украинского «Нафтогаза». Пикин назвал такую реакцию Казахстана обоснованной.
«Казахстан привел доводы о том, что местом решения спора является МФЦ Казахстана, «Газпром» не присутствовал на основном разбирательстве и так далее. Все представленные доводы, на мой взгляд, юридически корректны. Теперь вопрос – что дальше. Механизма оспаривания отказа впрямую тоже нет. Видимо, придется использовать другие юридические механизмы. Так или иначе это хорошая история с точки зрения прецедента – Казахстан, несмотря на наличие рисков в виде недружественных решений, все-таки политически выбирает сторону России. Хорошо, что данный риск не реализовался, потому что следом могли последовать и другие разбирательства, где все бы получилось. При этом не припомню института внутри другой дружественной страны, который работает по английскому праву», - сказал он.
Ранее вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов заявил, что республика не планирует выход из ОПЕК+. По его словам для Казахстана сохраняются согласованные ранее темпы увеличения добычи нефти в ОПЕК+ - 10 тысяч баррелей в сутки, напоминает «Радиоточка НСН».
