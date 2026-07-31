«Не по частям»: Почему рестораны не используют рыбные полуфабрикаты
Рынок готовой еды и полуфабрикатов активно растёт, и это неизбежно влияет на ресторанную индустрию, сказал НСН Сергей Миронов.
Конкуренция между ресторанами и ретейлом за потребителя становится всё острее — особенно на фоне бурного роста сегмента готовой еды, однако хорошие рестораны никогда не используют рыбные полуфабрикаты, сказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Покупатели в России все чаще выбирают рыбные полуфабрикаты, тогда как спрос на традиционную замороженную рыбу снижается. На фоне роста цен потребители переключаются на более доступные источники белка или отдают предпочтение продукции, требующей минимум времени на приготовление, пишет «Коммерсант». Миронов отметил, что рынок готовой еды от ретейла ежегодно прибавляет 35%.
«Это связано с ростом рынка готовой еды. Рынок готовой еды от ретейла ежегодно прибавляет 35%. С развитием рекламы ретейл неизбежно забирает свою долю рынка. Нормальный ресторан, в принципе, не работает с полуфабрикатами, потому что для него это накладно. Рестораны работают с целой рыбой и используют её целиком: большие куски идут на стейк, куски поменьше — на салат, ещё поменьше — на тартар. Задача ресторана — использовать всю рыбу без остатка. Это другой подход к использованию продукта. По сути, рыбные полуфабрикаты — это та же самая рыба, вопрос лишь в том, какая это рыба. Нет ничего страшного в том, что люди переходят на такие полуфабрикаты», — сказал собеседник НСН.
Ранее президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев сказал НСН, что из-за потепления климата рыба с юга двигается в северные бассейны, поэтому вводятся новые квоты для новых регионов, но это может снизить цены только на «нишевую» продукцию.
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