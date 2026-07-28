Мультфильм «Шепот сердца» вернется в российские кинотеатры в новой версии
Культовое романтическое аниме Studio Ghibli «Шепот сердца» вновь покажут на больших экранах. Зрителей ждет новая 4К-реставрация картины, которую кинопрокатная компания Vereteno совместно с RWV Film покажет уже 13 августа.
В широкий прокат фильм выйдет в дубляже от Студийной банды, а в ряде кинотеатров его можно будет увидеть на языке оригинала с русскими субтитрами. Перед стартом проката в кинотеатрах пройдут спецпоказы, начиная с 30 июля.
«Шепот сердца» — одна из самых личных и искренних работ знаменитой студии Ghibli. Фильм вышел в 1995 году и стал единственной полнометражной режиссерской работой Ёсифуми Кондо. Сценарий и раскадровки создал Хаяо Миядзаки по мотивам одноименной манги Аой Хиираги.
Картина рассказывает историю школьницы Сидзуку Цукисимы, которая любит книги и мечтает найти собственное призвание. Однажды она замечает, что читательский формуляр в библиотечных книгах постоянно приводит ее к одному и тому же имени. Эта случайность становится началом истории о взрослении, творчестве, первой любви и поиске своего пути.
Важную роль в фильме играет загадочная статуэтка кота Барона — персонажа, который позже получит собственную историю в аниме «Возвращение кота».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Видном десять человек пострадали в ДТП с маршруткой
- Россиянам рассказали, что необходимо сделать при продаже гаджетов
- Пакет подписок: Рынок онлайн-кинотеатров сравнили с кабельным ТВ
- Землетрясение в Японии привело к повреждению домов и пожарам
- В Горловке при атаке БПЛА на автобус пострадали пять человек
- Конспирология раскрыта: Кто манипулирует ценами на нефть на мировом рынке
- Путин и Алиев провели телефонные переговоры
- Не просто лежать: Какой отдых позволит «не сломаться» от нагрузки на работе
- ФСБ задержала планировавшего теракт в Белгороде агента СБУ
- В России ограничили ввоз и транзит мясной продукции белорусского производителя