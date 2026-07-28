Мультфильм «Шепот сердца» вернется в российские кинотеатры в новой версии

«Шепот сердца» — одна из самых личных и искренних работ знаменитой студии Ghibli. Фильм вышел в 1995 году и стал единственной полнометражной режиссерской работой Ёсифуми Кондо. Сценарий и раскадровки создал Хаяо Миядзаки по мотивам одноименной манги Аой Хиираги.

Картина рассказывает историю школьницы Сидзуку Цукисимы, которая любит книги и мечтает найти собственное призвание. Однажды она замечает, что читательский формуляр в библиотечных книгах постоянно приводит ее к одному и тому же имени. Эта случайность становится началом истории о взрослении, творчестве, первой любви и поиске своего пути.

Важную роль в фильме играет загадочная статуэтка кота Барона — персонажа, который позже получит собственную историю в аниме «Возвращение кота».

