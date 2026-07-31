Италия приостановила действие Шенгена с Испанией на 30 дней

Италия временно приостановила действие Шенгенского соглашения о свободном перемещении по морю и воздуху с Испанией и ввела пограничный контроль из-за миграционного кризиса в Сеуте. Об этом сообщила премьер-министр республики Джорджи Мелони, передает ТАСС.

Мелони уточнила, что данная мера будет действовать 30 дней или столько, сколько потребуется. При этом власти страны постараются не допустить негативного влияния на летние туристические потоки. Рим уже уведомил Европейскую комиссию о принятом решении.

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Премьер-министр выразила готовность поддержать любые европейские инициативы. Подобные шаги помогут испанским властям обеспечить полный контроль на границах государств Евросоюза и урегулировать возникший миграционный кризис из-за массового наплыва нелегалов из Марокко в Сеут.

В свою очередь немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН заявил, что Испания может потерять свои африканские города из-за мигрантов.

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ФОТО: ТАСС/Семичаевская Ася
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