«Отреагировали на спрос»: Япония собирается заработать на аниме в России

Японские аниматоры готовы вести бизнес в России, поскольку видят активный спрос, заявил НСН Евгений Капьев, а Алексей Бырдин призвал не недооценивать этот жанр.

Аниме в России набрало огромную популярность, поэтому японские создатели контента решили выйти на российский рынок, рассказал гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев в разговоре с НСН.

Ассоциация японской анимации зарегистрировала товарный знак и собирается выпускать, переводить и продвигать аниме, участвовать в фестивалях и выдавать лицензии на товары с анимешной символикой. Соответствующая информация следует из данных Роспатента. Капьев не удивился такому развитию событий.

Аудитория аниме в России выросла на 60% за первые полгода 2025 года
«Аниме уже популярно. Комиксы и аниме — это целое огромное направление в издательской отрасли. И оно пользуется достаточно большим спросом. Если будут качественные проекты у коллег, то они будут иметь спрос. В любом случае, все участники рынка обязаны соблюдать законодательство. Как только у любого издания находится информация, которая запрещена к распространению, то эти книги снимаются с продаж. За этим следят дополнительные государственные органы. Есть много аниме, которое не содержит никакой опасной информации. Да и понятно, что когда вы выходите на любой рынок, вы сначала изучаете его. Японские коллеги сделали анализ и обладают информацией», — подчеркнул он.

Глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин объяснил НСН, в чем преимущества такого продукта.

«Это определенная визуальная стилистика и сюжетная специфика. Под жанр аниме переделывали и вполне классические произведения. У них есть узнаваемый визуал. Если у них появится какая-то активность в России, я думаю, что это будет хороший глоток популярного контента. В молодом зрительском поколении этот контент чрезвычайно популярный, и недооценивать этот жанр я бы не стал», — отметил он.

Ранее сексолог Юлия Варра рассказала НСН, с чем связан российских мужчин к поклонницам азиатских мультфильмов и комиксов.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:КнигиЯпонияАниме

