Фанатская ниша: Аниме в России раскрутили «малыши»
Официальных замеров аудитории аниме в России не проводилось, однако заметно, что этот контент интересен зрителю, сообщил НСН Алексей Бырдин.
Аниме всегда воспринимался, как нишевый контент, однако в России к нему проявляет интерес довольно широкая молодая аудитория, заявил в беседе с НСН глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Японский аниме-сериал «Поднятие уровня в одиночку» четыре недели подряд удерживал первое место в рейтинге зрительского интереса, следует из данных «Индекса Кинопоиск Pro». Проект набрал 5,02% общего интереса, обогнав российский сериал «Аутсорс» онлайн-кинотеатра Okko и продюсерской кампании «Среда» и второй сезон южнокорейского хита «Игра в кальмара». Бырдин отметил, что аниме снискало свою популярность среди российской аудитории до 30 лет.
«Конкретных замеров никто не проводил. Однако кажется, что с аниме ситуация примерно такая же, как с турецкими сериалами, фанаты которых долгое время находились в тени, а затем с 2022-2023 годов все вылилось в феноменальный ажиотаж по поводу турецких артистов. На уровне ощущений кажется, что большое комьюнити среди любителей аниме сосредоточено в младшей возрастной аудитории до 30 лет. На мой взгляд, в этой возрастной группе это очень популярный жанр. Неудивительно, что некоторые проекты этого жанра имеют столь высокую популярность. Аниме всегда относился к нишевым категориям, очевидно, ниша расширяется», - пояснил он.
Ранее сообщалось, что в российский прокат с 20 марта возвращается мультфильм в жанре аниме японского режиссера Хаяо Миядзаки «Небесный замок Лапута» 1986 года. Фильм выпускает компания RWV Film, передает «Радиоточка НСН».
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