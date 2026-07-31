В Госдуме назвали лучший способ трудоустройства для безработных
Безработным россиянам и людям, находящимся под угрозой сокращения, рекомендовали обращаться в центры занятости для бесплатного переобучения с последующим гарантированным трудоустройством. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.
По словам парламентария, современные учреждения по трудоустройству превратились в полноценные центры развития карьеры, предлагающие более четырех тысяч востребованных специальностей. Гражданин может подать заявку сразу после получения уведомления от работодателя о планируемом увольнении, выбрав направление в сферах информационных технологий, бухгалтерии или творчества.
Депутат подчеркнула, что успешное трудоустройство выпускников таких программ обеспечивается непосредственным участием заинтересованных работодателей в учебном процессе. Кроме того, правом на бесплатное получение новой профессии могут воспользоваться работающие граждане предпенсионного возраста, достигшие 50 лет, а также родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.
«Сегодня центры занятости — это фактически центры развития карьеры. Это не просто набор бумажных услуг, как раньше», – подчеркнула Бессараб.
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