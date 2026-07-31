В Госдуме назвали лучший способ трудоустройства для безработных

Безработным россиянам и людям, находящимся под угрозой сокращения, рекомендовали обращаться в центры занятости для бесплатного переобучения с последующим гарантированным трудоустройством. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

По словам парламентария, современные учреждения по трудоустройству превратились в полноценные центры развития карьеры, предлагающие более четырех тысяч востребованных специальностей. Гражданин может подать заявку сразу после получения уведомления от работодателя о планируемом увольнении, выбрав направление в сферах информационных технологий, бухгалтерии или творчества.