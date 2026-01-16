Тяжело смотреть: Почему в России не будут снимать вертикальное кино

Блогер и кинокритик Евгений Баженов заявил НСН, что сегодня авторы контента изначально думают про дальнейшее распространение проекта в вертикальном формате, но до кино это не дойдет. 

Вертикальные полнометражные фильмы будет тяжело смотреть, поэтому такой формат возможен только для клипов и сериалов с короткими эпизодами, заявил НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

Ветераны поп-сцены Backstreet Boys пересняли клип на свой легендарный хит 1999 года I Want It That Way в вертикальном формате. Мировой тренд, родившийся в Китае, где по заработкам так называемые микродрамы обошли кинопрокат, завоевывает и Россию. В конце прошлого года онлайн-кинотеатры запустили раздел «Сторис» с вертикальными микродрамами. Однако Баженов уверен, что до кино такой тренд не дойдет.

Россиянам объяснили, чем микросериалы длиной в 5-10 минут лучше кино

«Это довольно спорная затея, хотя сами ленты могут быть вертикальными, такие попытки уже были. Сериальный формат может работать, но он должен форматироваться и под обычный формат, если говорим про полнометражный проект, чтобы перетащить человека с какой-то платформы или соцсети в онлайн-кинотеатры. Клипы – это одна история, а фильмы – другое. Смотреть видео на телефоне – одно, пойти в кино – другое», - отметил он.

Он подчеркнул, что сегодня вертикальный формат используется больше для продвижения.

«Сегодня авторы контента могут изначально думать про дальнейшее распространение проекта, снимать изначально с возможностью потом выставлять кадры и заливать это на вертикальные платформы для продвижения. Например, многие авторы на YouTube уже так делают. Появляются камеры, которые позволяют снимать с учетом того, чтобы потом отредактировать вертикально. Такие вещи нужны больше для продвижения. А несколько часов смотреть в вертикальном формате тяжело, это подходит только для коротких историй», - подытожил собеседник НСН.

Микродрамы пока не приносят онлайн-кинотеатрам достаточно просмотров, потому говорить о тренде на такой контент в России преждевременно, заявил в беседе с НСН глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФильмКинотеатры

Горячие новости

Все новости

партнеры