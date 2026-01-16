Тяжело смотреть: Почему в России не будут снимать вертикальное кино
Блогер и кинокритик Евгений Баженов заявил НСН, что сегодня авторы контента изначально думают про дальнейшее распространение проекта в вертикальном формате, но до кино это не дойдет.
Вертикальные полнометражные фильмы будет тяжело смотреть, поэтому такой формат возможен только для клипов и сериалов с короткими эпизодами, заявил НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
Ветераны поп-сцены Backstreet Boys пересняли клип на свой легендарный хит 1999 года I Want It That Way в вертикальном формате. Мировой тренд, родившийся в Китае, где по заработкам так называемые микродрамы обошли кинопрокат, завоевывает и Россию. В конце прошлого года онлайн-кинотеатры запустили раздел «Сторис» с вертикальными микродрамами. Однако Баженов уверен, что до кино такой тренд не дойдет.
«Это довольно спорная затея, хотя сами ленты могут быть вертикальными, такие попытки уже были. Сериальный формат может работать, но он должен форматироваться и под обычный формат, если говорим про полнометражный проект, чтобы перетащить человека с какой-то платформы или соцсети в онлайн-кинотеатры. Клипы – это одна история, а фильмы – другое. Смотреть видео на телефоне – одно, пойти в кино – другое», - отметил он.
Он подчеркнул, что сегодня вертикальный формат используется больше для продвижения.
«Сегодня авторы контента могут изначально думать про дальнейшее распространение проекта, снимать изначально с возможностью потом выставлять кадры и заливать это на вертикальные платформы для продвижения. Например, многие авторы на YouTube уже так делают. Появляются камеры, которые позволяют снимать с учетом того, чтобы потом отредактировать вертикально. Такие вещи нужны больше для продвижения. А несколько часов смотреть в вертикальном формате тяжело, это подходит только для коротких историй», - подытожил собеседник НСН.
Микродрамы пока не приносят онлайн-кинотеатрам достаточно просмотров, потому говорить о тренде на такой контент в России преждевременно, заявил в беседе с НСН глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
