В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за засухи

Отмечается, что особый режим связан с неблагоприятными условиями для сельскохозяйственной отрасли. Официально режим ЧС действует с утра 18 августа.

До этого глава новосибирского Минсельхоза Андрей Михайлов заявлял о засухе и снижении урожайности. Как отмечал министр, сухая погода может сказаться на объемах сбора зерновых и зернобобовых культур.

Ранее в Курганской области зафиксировали первые признаки засушливого периода, дефицит влаги в верхнем слое почвы (до 40 см) оценили примерно в 25 мм, напоминает Ura.ru.

