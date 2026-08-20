В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за засухи
Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня ввели из-за неблагоприятных погодных условий в Новосибирской области, сообщило министерство сельского хозяйства региона. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что особый режим связан с неблагоприятными условиями для сельскохозяйственной отрасли. Официально режим ЧС действует с утра 18 августа.
До этого глава новосибирского Минсельхоза Андрей Михайлов заявлял о засухе и снижении урожайности. Как отмечал министр, сухая погода может сказаться на объемах сбора зерновых и зернобобовых культур.
Ранее в Курганской области зафиксировали первые признаки засушливого периода, дефицит влаги в верхнем слое почвы (до 40 см) оценили примерно в 25 мм, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Финансист: Петербург заработает на концертах Канье Уэста до 2 млрд рублей
- Ядерные амбиции: Китай и КНДР встревожены японским милитаризмом
- Над территорией России сбили 726 украинских БПЛА
- В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за засухи
- В Ливии заявили о встрече Путина с замкомандующего ливийской армией Хафтаром
- В Ульяновской области из-за атаки БПЛА пострадал один человек
- Минпросвещения перечислило самые популярные специальности в колледжах
- Лёгкое и яркое: Почему московские театралы выбирают мюзиклы и комедии
- В Румынии беспилотник упал у границы с Украиной
- ЦБ обсуждает расчеты в цифровых рублях с другими странами