В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за засухи

Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня ввели из-за неблагоприятных погодных условий в Новосибирской области, сообщило министерство сельского хозяйства региона. Об этом пишет ТАСС.

Режим ЧС из-за засухи в Ростовской области повысят до федерального статуса

Отмечается, что особый режим связан с неблагоприятными условиями для сельскохозяйственной отрасли. Официально режим ЧС действует с утра 18 августа.

До этого глава новосибирского Минсельхоза Андрей Михайлов заявлял о засухе и снижении урожайности. Как отмечал министр, сухая погода может сказаться на объемах сбора зерновых и зернобобовых культур.

Ранее в Курганской области зафиксировали первые признаки засушливого периода, дефицит влаги в верхнем слое почвы (до 40 см) оценили примерно в 25 мм, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Егор Еремов
ТЕГИ:МинсельхозНовосибирская Область

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