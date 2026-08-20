Посольство РФ назвало причины смерти моряков с российских судов в КНР

Смерть трех российских моряков в Китае наступила по естественным причинам, сообщило посольстве РФ в КНР.

Российские моряки застряли на арестованном судне в Намибии

Там указали, что криминальный характер отсутствует. В настоящее время сотрудники консульского отдела поддерживают связь с родственниками умерших, представителями судовладельца, правоохранительными органами. Оказывается необходимая помощь.

Трое россиян являлись членами экипажей двух судов. Они скончались в июле-августе. Дипломаты отметили, что по запросу Следственного комитета РФ организуется доставка тел погибших моряков домой для проведения судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить точные причины их смерти.

Ранее стало известно, что в КНР скончались члены экипажа судна компании «Островной краб», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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