Посольство РФ назвало причины смерти моряков с российских судов в КНР
Смерть трех российских моряков в Китае наступила по естественным причинам, сообщило посольстве РФ в КНР.
Там указали, что криминальный характер отсутствует. В настоящее время сотрудники консульского отдела поддерживают связь с родственниками умерших, представителями судовладельца, правоохранительными органами. Оказывается необходимая помощь.
Трое россиян являлись членами экипажей двух судов. Они скончались в июле-августе. Дипломаты отметили, что по запросу Следственного комитета РФ организуется доставка тел погибших моряков домой для проведения судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить точные причины их смерти.
Ранее стало известно, что в КНР скончались члены экипажа судна компании «Островной краб», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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