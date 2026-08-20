ЦБ обсуждает расчеты в цифровых рублях с другими странами
Банк России обсуждает возможность проведения расчетов в цифровых рублях с другими странами. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в интервью РИА Новости.
Говоря о вероятном запуске трансграничных расчетов в российской цифровой валюте, Бакина указала, что с рядом зарубежных партнеров обсуждают возможные решения.
«Но, учитывая чувствительность этой темы, подробности не раскрываем», - добавила она.
По словам Бакиной, для международных платежей другим государствам необходима своя платформа цифровой валюты центробанка либо другая близкая по функционалу площадка. Также директор департамента указала, что нужно «желание с той стороны».
Ранее Алла Бакина заявила, что в России все системно значимые банки готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября. Россияне смогут проводить операции с цифровой валютой бесплатно, пишет 360.ru.
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