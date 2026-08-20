ЦБ обсуждает расчеты в цифровых рублях с другими странами

Говоря о вероятном запуске трансграничных расчетов в российской цифровой валюте, Бакина указала, что с рядом зарубежных партнеров обсуждают возможные решения.

«Но, учитывая чувствительность этой темы, подробности не раскрываем», - добавила она.

По словам Бакиной, для международных платежей другим государствам необходима своя платформа цифровой валюты центробанка либо другая близкая по функционалу площадка. Также директор департамента указала, что нужно «желание с той стороны».

Ранее Алла Бакина заявила, что в России все системно значимые банки готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября. Россияне смогут проводить операции с цифровой валютой бесплатно, пишет 360.ru.

