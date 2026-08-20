В Румынии беспилотник упал у границы с Украиной
Беспилотник упал на территории Румынии в безлюдной местности возле границы с Украиной. Об этом заявили в министерстве обороны республики.
По его данным, в 03:21 мск дрон вошел в румынское воздушное пространство примерно в 13 километрах восточнее города Галац.
«Цель упала примерно в 4 километрах к северо-востоку от города Гринду, уезда Тулча... После удара летательного аппарата о землю возник пожар, который погас сам собой», - отметили в министерстве.
Данных о жертвах и ущербе нет.
После попадания БПЛА в небо Румынии за ним следили два истребителя F-18 ВВС Испании. Для выполнения разведывательной миссии подняли в воздух вертолет IAR-330 SOCAT румынских ВВС.
Ранее БПЛА неизвестного происхождения упал в районе населенного пункта Лункавица на востоке Румынии, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Ульяновской области из-за атаки БПЛА пострадал один человек
- Минпросвещения перечислило самые популярные специальности в колледжах
- Лёгкое и яркое: Почему московские театралы выбирают мюзиклы и комедии
- В Румынии беспилотник упал у границы с Украиной
- ЦБ обсуждает расчеты в цифровых рублях с другими странами
- Симоньян поможет фермеру, оштрафованному за стрельбу по беспилотнику ВСУ
- Посольство РФ назвало причины смерти моряков с российских судов в КНР
- МИД РФ: Россия не получала запроса от США на визит Уиткоффа и Кушнера
- Небоскреб Wildberries станет на 40 метров выше запланированного
- 47 регионов договорились о сдерживании цен на сахар