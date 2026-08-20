В Румынии беспилотник упал у границы с Украиной

Беспилотник упал на территории Румынии в безлюдной местности возле границы с Украиной. Об этом заявили в министерстве обороны республики.

По его данным, в 03:21 мск дрон вошел в румынское воздушное пространство примерно в 13 километрах восточнее города Галац.

«Цель упала примерно в 4 километрах к северо-востоку от города Гринду, уезда Тулча... После удара летательного аппарата о землю возник пожар, который погас сам собой», - отметили в министерстве.

Данных о жертвах и ущербе нет.

После попадания БПЛА в небо Румынии за ним следили два истребителя F-18 ВВС Испании. Для выполнения разведывательной миссии подняли в воздух вертолет IAR-330 SOCAT румынских ВВС.

Ранее БПЛА неизвестного происхождения упал в районе населенного пункта Лункавица на востоке Румынии, пишет 360.ru.

