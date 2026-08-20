В Ливии заявили о встрече Путина с замкомандующего ливийской армией Хафтаром

Президент России Владимир Путин принял заместителя командующего Ливийской национальной армии Саддама Хафтара. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЛНА.

Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ

Ранее Хафтар прибыл с официальным визитом в Москву и встретился с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. О переговорах замкомандующего с российским лидером не сообщалось.

По данным ЛНА, Путин принял Хафтара в Москве в Кремлевском дворце. Замкомандующего передал приветствия главнокомандующего ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара президенту России и дружественному народу страны. Хафтар подтвердил приверженность командования укреплению сотрудничества с Москвой в различных сферах в интересах обеих сторон.

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ФОТО: РИА Новости
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