В Ливии заявили о встрече Путина с замкомандующего ливийской армией Хафтаром

Ранее Хафтар прибыл с официальным визитом в Москву и встретился с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. О переговорах замкомандующего с российским лидером не сообщалось.

По данным ЛНА, Путин принял Хафтара в Москве в Кремлевском дворце. Замкомандующего передал приветствия главнокомандующего ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара президенту России и дружественному народу страны. Хафтар подтвердил приверженность командования укреплению сотрудничества с Москвой в различных сферах в интересах обеих сторон.

