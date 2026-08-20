В Ливии заявили о встрече Путина с замкомандующего ливийской армией Хафтаром
Президент России Владимир Путин принял заместителя командующего Ливийской национальной армии Саддама Хафтара. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЛНА.
Ранее Хафтар прибыл с официальным визитом в Москву и встретился с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. О переговорах замкомандующего с российским лидером не сообщалось.
По данным ЛНА, Путин принял Хафтара в Москве в Кремлевском дворце. Замкомандующего передал приветствия главнокомандующего ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара президенту России и дружественному народу страны. Хафтар подтвердил приверженность командования укреплению сотрудничества с Москвой в различных сферах в интересах обеих сторон.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Армия России нанесла массированный удар по военным предприятиям Киева и области
- Финансист: Петербург заработает на концертах Канье Уэста до 2 млрд рублей
- Ядерные амбиции: Китай и КНДР встревожены японским милитаризмом
- Над территорией России сбили 726 украинских БПЛА
- В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за засухи
- В Ливии заявили о встрече Путина с замкомандующего ливийской армией Хафтаром
- В Ульяновской области из-за атаки БПЛА пострадал один человек
- Минпросвещения перечислило самые популярные специальности в колледжах
- Лёгкое и яркое: Почему московские театралы выбирают мюзиклы и комедии
- В Румынии беспилотник упал у границы с Украиной