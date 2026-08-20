Минпросвещения перечислило самые популярные специальности в колледжах
Самыми популярными у абитуриентов колледжей и техникумов в основной период приемной кампании стали специальности «Сестринское дело» и «Разработка и управление программным обеспечением». Об этом рассказали в Минпросвещения.
Основной этап приемной кампании в российские учреждения среднего профессионального образования завершен.
«Наиболее популярными специальностями среди абитуриентов стали "Сестринское дело" (199 663 заявления), "Разработка и управление программным обеспечением" (181 986), "Лечебное дело" (123 679)», - отметили в министерстве.
Кроме того, будущие студенты выбирали специальности «Туризм и гостеприимство» (113 990 заявлений) и «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» (84 839 заявлений).
Всего в рамках основного этапа приемной кампании абитуриенты подали 3 776 673 заявления.
Между тем замглавы Минпросвещения Александр Бугаев рассказал, что в 2027 году в колледжах выделят более 70 тысяч бюджетных мест по направлениям туризма и сервиса, сообщает 360.ru.
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