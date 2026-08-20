МИД РФ: Россия не получала запроса от США на визит Уиткоффа и Кушнера

По ее словам, российская сторона готова организовать визит американских спецпосланников в сжатые сроки. Дипломат отметила, что в настоящее время сроки нового контакта Москвы и Вашингтона «по снятию раздражителей» прорабатываются.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что визит американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера вызывает столько вопросов, словно «речь идёт о приезде родственников из Калуги в Москву», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

