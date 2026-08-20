МИД РФ: Россия не получала запроса от США на визит Уиткоффа и Кушнера
Москва пока не получала официальных запросов от американских властей о подготовке визита в Россию Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, российская сторона готова организовать визит американских спецпосланников в сжатые сроки. Дипломат отметила, что в настоящее время сроки нового контакта Москвы и Вашингтона «по снятию раздражителей» прорабатываются.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что визит американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера вызывает столько вопросов, словно «речь идёт о приезде родственников из Калуги в Москву», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Симоньян поможет фермеру, оштрафованному за стрельбу по беспилотнику ВСУ
- Посольство РФ назвало причины смерти моряков с российских судов в КНР
- МИД РФ: Россия не получала запроса от США на визит Уиткоффа и Кушнера
- Небоскреб Wildberries станет на 40 метров выше запланированного
- 47 регионов договорились о сдерживании цен на сахар
- Трамп заявил о начале масштабной экономической кампании против Ирана
- Названы регионы-лидеры по росту снятия наличных гражданами
- Вакцина компании Moderna может привести к новой эпохе в лечении опухолей
- В Кремле могут отказаться от традиционного послания президента Федеральному собранию
- Путину рассказали о перебоях с отоплением и водой у каждого четвертого россиянина