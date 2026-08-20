Симоньян поможет фермеру, оштрафованному за стрельбу по беспилотнику ВСУ

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в мессенджере «Макс», что поможет с оплатой штрафа фермеру из Волгоградской области Николаю Мухину.

Мужчина пытался сбить из ружья БПЛА Вооруженных сил Украины, который пролетел над его домом. Аграрию выписали штраф в 40 тысяч рублей. Ружье, принадлежавшее Мухину, было изъято на основании судебного решения. Стрельбу в населенном пункте признали опасной для граждан. Владелец оружия указал, что намеревался защитить себя и соседей.

«Нет у нас правил, что делать в таких ситуациях. Значит, нужно разработать. Давайте исправляться. А я пока оплачу за фермера этот штраф», — написала журналист.

Ранее президент РФ Владимир Путин разрешил ЦБ, Росинкасу, Сбербанку и Спецсвязи сбивать БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

