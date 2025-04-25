Ранее с предложением изменить формат шоу "Давай поженимся" выступил зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. Его возмутило, что вместо укрепления института семьи шоу превратилось в парад странных людей. Мельман отметил, что в России не хватает юмористических шоу про семью.

«Семья – это священно. Должна быть разные передачи про семью. Например, программа «Жди меня»: она находит людей, воссоединяет семьи. Очень щемящая история до глубины души. По-настоящему искренне вел эту программу покойный Игорь Кваша. Потом его заменил Михаил Ефремов, он тоже довольно хорошо вел передачу, но лучше Кваши никто не вел. Помимо трогательных историй про семью на телевидении должны быть и относительно юмористические вещи, потому что семья же не состоит только из воздушных или серьезных отношений между мужчиной и женщиной. Там есть место и юмору, и иронии, и даже сарказму. Это прекрасно, такие передачи смогут отразить саму жизнь. О семье нельзя говорить только с пафосом и возвышением. Пафос губит все на свете», - сказал собеседник НСН.

Ранее Мельман сказал "Радиоточке НСН", что телепрограмма "Давай поженимся" безобидно развлекает зрителей, а "фриков" достаточно и в Госдуме.

