«Включайте телевизор!»: Диетолог призвала тратить на ужин не менее 20 минут
На завтрак нужно закладывать 15 минут, на обед – не меньше 20-25 минут, на ужин – не меньше 20 минут, рассказала НСН Анна Белоусова.
Современный человек не выделяет время для завтрака, обеда и ужина, что чревато набором веса и приводит к ряду заболеваний, заявила НСН врач-диетолог Анна Белоусова. По ее словам, врачи раньше «запрещали» включать телевизор во время еды, а теперь наоборот рекомендуют, чтобы люди задерживались за столом.
«Сегодня у современного человека существует тенденция на быструю еду. От этого люди набирают вес и страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Очень мало времени люди выделяют на завтрак, обед и ужин. На завтрак нужно закладывать 15 минут, на обед – не меньше 20-25 минут, на ужин – не меньше 20 минут. Раньше мы советовали не включать телевизор и не использовать телефон во время еды. Сейчас же мы наоборот советуем включать телевизор и использовать телефон, если это будет вас замедлять. Порция при этом должна быть такая же, которую вы бы съели без телевизора. Переедать не нужно, но сидеть за столом обязательно нужно подольше», - рассказала врач.
Также Белоусова развеяла миф о том, что еду нельзя запивать водой.
«То, что еду нельзя запивать – это миф. Это просто определенная мода. По этому поводу было очень хорошее исследование проведено в Санкт-Петербурге. Диетологи использовали разные методы с точки зрения показательной медицины. Выяснилось, что на качество пищеварения питье до еды, во время и после не влияет, если мы говорим про здорового человека. При этом не рекомендуется запивать жидкую пищу, если человек склонен к диареи. Если человек ест большие объемы пищи, то запивать не стоит, так как просто растягивается желудок. Если есть гастрит, запивать еду обильно тоже не советуют. Но не надо отбирать у деток стакан компота во время обеда», - подытожила собеседница НСН.
Ранее Белоусова в беседе с НСН призвала отдавать предпочтение зерновому кофе, выпивать не более 100 миллилитров напитка в день и делать это не на пустой желудок.
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