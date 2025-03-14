«Включайте телевизор!»: Диетолог призвала тратить на ужин не менее 20 минут

Современный человек не выделяет время для завтрака, обеда и ужина, что чревато набором веса и приводит к ряду заболеваний, заявила НСН врач-диетолог Анна Белоусова. По ее словам, врачи раньше «запрещали» включать телевизор во время еды, а теперь наоборот рекомендуют, чтобы люди задерживались за столом.

«Сегодня у современного человека существует тенденция на быструю еду. От этого люди набирают вес и страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Очень мало времени люди выделяют на завтрак, обед и ужин. На завтрак нужно закладывать 15 минут, на обед – не меньше 20-25 минут, на ужин – не меньше 20 минут. Раньше мы советовали не включать телевизор и не использовать телефон во время еды. Сейчас же мы наоборот советуем включать телевизор и использовать телефон, если это будет вас замедлять. Порция при этом должна быть такая же, которую вы бы съели без телевизора. Переедать не нужно, но сидеть за столом обязательно нужно подольше», - рассказала врач.