От «Вампиров» до «Мытищ»: Надежда Бойчевски о смыслах и спорах в рок-музыке, театре и кино
Надежда Бойчевски в эфире НСН рассказала о внутреннем споре, рожденном спектаклями Юрия Грымова, назвала филигранной работой «Вампиров средней полосы» и объяснила, почему «повседневный рок» не вытеснил «осмысленных» артистов.
Музыка: от Басты до «Мытищ»
Генеральный директор «ON Лейбла» (бывший «МТС Лейбл») Надежда Бойчевски в интервью НСН назвала «незаслуженно забытых» рок-героев новой волны, поделилась театральными и литературными предпочтениями, и назвала главный сериал 2025 года.
***
Рок-н-ролльная жизнь несколько приостановилась перед праздниками. В числе главных событий выходных будут «Новогодник» Светланы Сургановой в Санкт-Петербурге и предновогодний концерт Сергея Галанина в Москве. Группа Wildways выступит в двух столицах, Xolidayboy отправится Краснодар, а «Комната Культуры» – в Дубай. Ну а самым крупным концертом выходных станет «стадионник» Басты на «Газпром Арене».
Надежда Бойчевски, начинавшая музыкальную эволюцию с рэп-тусовки, отметила, что любит рок-музыку.
«Я очень люблю рок-музыку и, к сожалению, сейчас вынуждена наверстывать годы, когда я действительно глубоко увлекалась совершенно другой музыкой. Если говорить о русских артистах, которые, на мой взгляд, сейчас незаслуженно недолюблены, то мой топ будет следующим: это "Мытищи в огне", "Хохма", uncle pecos, Cardio Killer и "Береста"», - сказала собеседница НСН.
Вместе с тем она не согласилась с мнением, что в текстах современных рэперов и рокеров стало мало смысла.
«Я в корне не согласна с этим утверждением. Всегда был рок не смысловой, а повседневный, даже не злободневный: пишу о том, что вижу, что меня интересует и так далее. Ключевые артисты, которые нам запоминаются, или жанрообразующие делали большой упор либо на музыкальную часть, либо на смысловую, либо и на то, и на то. И в роке, и в рэпе, если мы посмотрим на ключевых артистов, а не на массу дополняющих жанр, то они будут именно такими. Поэтому сейчас, даже если мы не слышим, может быть, великих литературных изысканий, есть уж точно не лишенные смыслов артисты. Я среди них отмечу группы "Сруб", "Ермак!", Катеньку Drummatix и DenDerty», - посоветовала Бойчевски.
Театр и литература: «Сорока» и внутренний спор
Надежда Бойчевски назвала свои любимые театры, отметив, что творчество Юрия Грымова (на фото) всегда вызывает у нее «внутренний спор».
«К сожалению, я не стала каким-то неистовым театралом и хожу в театр не так часто, как хотелось бы. Если отмечать мои любимые театры, то это, конечно, МХТ имени Чехова, а также я очень люблю "Театр Наций". Эти два театра – это какая-то регулярная программа. Кроме того, я отмечу театр "Модерн", потому что я очень давно и очень трепетно люблю все, что делает Грымов. Даже не то что бы люблю, мне очень нравится та призма, через которую Грымов работает с материалом. Я далеко не всегда с ним согласна - и это то, что мне нравится в его работах: я совершенно точно никогда не ухожу без каких-то мыслей, внутренних споров, идей. Этот внутренний диалог – это то, что для меня очень важно в театре. Ну и еще я отмечу фестиваль молодого актуального театра. Это тоже очень классная история и классная площадка для того, чтобы посмотреть, кстати, весьма недорого, на потрясающие новые молодые имена и таланты», - подчеркнула глава музыкального лейбла.
Касаясь своих литературных предпочтений, она указала на классику, а также рекомендовала несколько свежих книг, в числе которых и «Сорока на виселице», за которую писатель Эдуард Веркин недавно получил премию «Большая книга».
«Сейчас я чаще перечитываю классику, которую прочла в юности. У меня есть ощущение, что, может быть, какие-то вещи я тогда недопоняла, недопрочувствовала. В этом огромный плюс классических произведений. Через них всегда можно заметить, как ты изменился, как изменился мир, твое восприятие. Это дает уникальный опыт путешествия во времени. Но все-таки я не могу сказать, что я совсем не читаю современных авторов. В этом году я отмечу для себя "Лес" Светланы Тюльбашевой, "Сороку на виселице" Эдуарда Веркина, "Халатную жизнь" Зои Богуславской, "Тоннель" Яны Вагнер и серию "Мифы от и до". Я собираю эту серию, каждый год получаю одну-две книжечки под елку. Я действительно ее очень люблю, я огромный фанат мифов любых народов мира», - подчеркнула собеседница НСН.
Кино: Нагиев и «Вампиры»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главными премьерами будут комедии «Елки 12» с Дмитрием Нагиевым и «Снеговик» с Полиной Максимовой.
Ну а Надежда Бойчевски назвала главным событием уходящего киногода новый сезон сериала «Вампиры средней полосы» (на фото).
«В этом году мы очень ждали с дочерью новый сезон "Вампиров средней полосы", и он нас совсем не обманул. Для меня это, безусловно, была самая ожидаемая премьера года. Более того, я считаю этот сериал одной из самых удачных фэнтези-историй последних лет. Даже не лет, а десятилетий, причем во всем мире. Он абсолютно замечательный. Так классно приземлить вампиров в среднюю полосу - это просто филигранная работа. Я также отмечу сериал "Бар «Один звонок»". Я посмотрела его буквально залпом за вечер и не могла оторваться. Мне безумно понравилась сценарная находка. Еще в этом году меня искренне порадовали и повеселили "Телохранители"», - отметила она.
Вместе с тем Бойчевски объяснила, почему с удовольствием смотрит вольные киноинтерпретации классики, будь то новая версия «Мастера и Маргариты» или «Пророк», в котором Пушкин читает рэп.
«Искусство – это отражение момента и поиск инструмента для его наиболее точной передачи. Для меня совершенно очевидно, что Чехов, Достоевский, Булгаков или Шекспир не устаревают, не теряют актуальности и будут ставиться еще десятилетия, если не столетия. Отдельный вопрос, насколько качественно художнику удается при помощи современного языка, технологий и собственного таланта отразить эту актуальность здесь и сейчас? В этом и кроется проверка таланта или даже гениальности. В этом смысле поставить свое и сделать свое значительно проще, чем переосмыслить то, что до тебя переосмысляли великие, гениальные или невеликие, не гениальные, но сто тысяч раз, и то, что знакомо каждому зрителю со школьной скамьи. Поэтому я с удовольствием смотрю все переработки и с радостью включаюсь в сонм обсуждающих или осуждающих, потому что это очень интересно, удастся ли художнику не потерять себя в великих произведениях и удастся ли ему сделать их актуальными, классными, интересными и увлекательными для старого или нового поколения», - заключила собеседница НСН.
***
«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
