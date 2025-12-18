2

По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакли «Женитьба Фигаро» в Театре имени Пушкина, «Поколение Маугли в МХТ имени Чехова и «Уроки счастья» с Ларисой Рубальской на сцене ЦДЛ.

Театралы Петербурга идут на «Щелкунчика», в Сочи выбрали «Летучий корабль», а в Красноярске - «Двенадцать месяцев».

Надежда Бойчевски назвала свои любимые театры, отметив, что творчество Юрия Грымова (на фото) всегда вызывает у нее «внутренний спор».

«К сожалению, я не стала каким-то неистовым театралом и хожу в театр не так часто, как хотелось бы. Если отмечать мои любимые театры, то это, конечно, МХТ имени Чехова, а также я очень люблю "Театр Наций". Эти два театра – это какая-то регулярная программа. Кроме того, я отмечу театр "Модерн", потому что я очень давно и очень трепетно люблю все, что делает Грымов. Даже не то что бы люблю, мне очень нравится та призма, через которую Грымов работает с материалом. Я далеко не всегда с ним согласна - и это то, что мне нравится в его работах: я совершенно точно никогда не ухожу без каких-то мыслей, внутренних споров, идей. Этот внутренний диалог – это то, что для меня очень важно в театре. Ну и еще я отмечу фестиваль молодого актуального театра. Это тоже очень классная история и классная площадка для того, чтобы посмотреть, кстати, весьма недорого, на потрясающие новые молодые имена и таланты», - подчеркнула глава музыкального лейбла.

Касаясь своих литературных предпочтений, она указала на классику, а также рекомендовала несколько свежих книг, в числе которых и «Сорока на виселице», за которую писатель Эдуард Веркин недавно получил премию «Большая книга».

«Сейчас я чаще перечитываю классику, которую прочла в юности. У меня есть ощущение, что, может быть, какие-то вещи я тогда недопоняла, недопрочувствовала. В этом огромный плюс классических произведений. Через них всегда можно заметить, как ты изменился, как изменился мир, твое восприятие. Это дает уникальный опыт путешествия во времени. Но все-таки я не могу сказать, что я совсем не читаю современных авторов. В этом году я отмечу для себя "Лес" Светланы Тюльбашевой, "Сороку на виселице" Эдуарда Веркина, "Халатную жизнь" Зои Богуславской, "Тоннель" Яны Вагнер и серию "Мифы от и до". Я собираю эту серию, каждый год получаю одну-две книжечки под елку. Я действительно ее очень люблю, я огромный фанат мифов любых народов мира», - подчеркнула собеседница НСН.

