«Вопрос о том, какая Кроткая для меня, — это очень долгий разговор. Я не воспринимаю ее только как персонажа определенной книги. Достоевский закладывает в героиню очень много черт. Например, самые главные — смирение, кротость. Достоевский сопоставляет добродетель и порок, грех — смирение жены и гордыню мужа. Кроткая своим смирением и добротой побеждает гордыню и заносчивость своего мужа. Он в конце признается, что женился на этой девушке лишь для того, чтобы возвыситься над ней. Внутри постановки очень много рассуждений и дискуссий, которые помогают понять действия и чувства этих людей. Очень надеемся, что зрителю понравилась наша работа, что он сможет найти что-то ценное и важное в этом спектакле», — сказала Рыжкова.

Собеседница НСН пояснила, что исполнители главных ролей будут вкладывать в свой танец.

«Достоевский нелегок для чтения лишь потому, что заставляет нас мыслить, что в наши дни, мне кажется, просто необходимо. Тяжело ли танцевать Достоевского? Думаю, что очень сложно, может быть, даже невозможно. Но ту пищу для размышления, что он нам дает, то, чем он нас наполняет, станцевать можно. Сам спектакль “Кроткая” не будет дословным пересказом произведения. Этот балет — результат анализа ситуации, которую Достоевский рассматривает в своей работе. Конечно, перед нами стоит очень непростая задача, но создание этого спектакля для меня и моего партнера и постановщика — интересный и сложный путь, увлекательный процесс, поиск ответа на миллион вопросов и поиск того, как это выразить в танце», — подчеркнула балерина.