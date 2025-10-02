«Победа добра над гордыней»: Балерина Рыжкова об участии в проекте Ballet Triptych
Балет «Кроткая» — первая часть проекта Ballet Triptych — станет историей о победе добродетели над грехом, смирения над гордыней, каждый зритель сможет найти для себя в нем нечто ценное и важное, сказала НСН Ксения Рыжкова.
Балет «Кроткая», ставший первой частью проекта Ballet Triptych, — попытка показать через танец победу смирения и доброты над гордыней и заносчивостью, найти ответы на миллион вопросов, которые в одноименном произведении поставил Федор Достоевский. Каждый зритель найдет в постановке что-то важное и сокровенное лично для себя, призналась в интервью НСН исполнительница главной роли, приглашенная прима-балерина МАМТ К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Ксения Рыжкова.
Мировая премьера проекта Ballet Triptych, созданного компанией Muse Agency, состоится на сцене Государственного Кремлевского Дворца 13 октября.
«Вопрос о том, какая Кроткая для меня, — это очень долгий разговор. Я не воспринимаю ее только как персонажа определенной книги. Достоевский закладывает в героиню очень много черт. Например, самые главные — смирение, кротость. Достоевский сопоставляет добродетель и порок, грех — смирение жены и гордыню мужа. Кроткая своим смирением и добротой побеждает гордыню и заносчивость своего мужа. Он в конце признается, что женился на этой девушке лишь для того, чтобы возвыситься над ней. Внутри постановки очень много рассуждений и дискуссий, которые помогают понять действия и чувства этих людей. Очень надеемся, что зрителю понравилась наша работа, что он сможет найти что-то ценное и важное в этом спектакле», — сказала Рыжкова.
Собеседница НСН пояснила, что исполнители главных ролей будут вкладывать в свой танец.
«Достоевский нелегок для чтения лишь потому, что заставляет нас мыслить, что в наши дни, мне кажется, просто необходимо. Тяжело ли танцевать Достоевского? Думаю, что очень сложно, может быть, даже невозможно. Но ту пищу для размышления, что он нам дает, то, чем он нас наполняет, станцевать можно. Сам спектакль “Кроткая” не будет дословным пересказом произведения. Этот балет — результат анализа ситуации, которую Достоевский рассматривает в своей работе. Конечно, перед нами стоит очень непростая задача, но создание этого спектакля для меня и моего партнера и постановщика — интересный и сложный путь, увлекательный процесс, поиск ответа на миллион вопросов и поиск того, как это выразить в танце», — подчеркнула балерина.
В заключение Рыжкова призналась в своей любви к творчеству Достоевского.
«Я лично обожаю Достоевского. В нем столько мудрости и глубины, что, мне кажется, перечитывая его произведения раз за разом всю жизнь, все равно не сможешь вычерпать из него все, что хранится внутри. Какую героиню мне хотелось бы исполнить? Таковых очень много», — подытожила она.
Постановка состоит из одноактных балетов: «Кроткая», «Рахманинов» и «Футаж». Спектакль посвящен творческому осмыслению трех аспектов русской культуры — музыки, живописи и литературы. Главные роли в первой части — неоклассическом балете «Кроткая» по одноименной повести Федора Достоевского — исполнят Ксения Рыжкова и британский хореограф Джона Пол Кук, выступивший также постановщиком первой части триптиха.
Третья часть проекта — балет-танцсимфония Дмитрия Антипова «Футаж» на темы полотен Василия Кандинского под музыку Мориса Равеля. Костюмы для постановки созданы премиальным российским брендом 21DOT12. На сцене предстанут прима-балерина Большого театра Евгения Образцова и премьер Большого театра Артем Овчаренко, а также прима-балерина театра «Кремлевский балет» Дарья Канделаки (Бочкова), ведущий солист МАМТ Артур Мкртчян, ведущая солистка МАМТ Валерия Муханова и Дмитрий Соболевский.
Кроме того, в рамках Ballet Triptych будет представлен балет «Рахманинов» хореографа Мариинского театра Дмитрия Пимонова — путешествие по пьесам-фантазиям великого русского композитора. Главную мужскую роль в нем исполнит заслуженный артист России, первый солист Мариинского театра Константин Зверев. Его партнершами выступят заслуженная артистка России, прима-балерина Михайловского театра Ирина Перрен, первые солистки Мариинского театра Кристина Шапран и Елена Евсеева.
Ранее Перрен рассказала «Радиоточке НСН», что проект Ballet Triptych соединяет три разноплановые постановки в одном спектакле, позволяя зрителю расширить знакомство с русской культурой.
