Названа причина смерти главреда «Вечерней Москвы» Куприянова

Куприянов умер 2 октября в возрасте 74 лет, напоминает RT.

Шарнауд отметил, что о месте и времени прощания будет объявлено позднее. Также он добавил, что у Куприянова «были определённые пожелания» на этот счёт, их постараются воплотить.

Ранее в возрасте 89 лет умер экс-главред журнала «Огонёк» Виталий Коротич, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».