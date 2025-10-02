Названа причина смерти главреда «Вечерней Москвы» Куприянова

Главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов скоропостижно скончался в результате обширного инфаркта. Как пишет ТАСС, об этом рассказал первый замглавреда издания Александр Шарнауд.

Умер писатель Александр Бушков

Куприянов умер 2 октября в возрасте 74 лет, напоминает RT.

Шарнауд отметил, что о месте и времени прощания будет объявлено позднее. Также он добавил, что у Куприянова «были определённые пожелания» на этот счёт, их постараются воплотить.

Ранее в возрасте 89 лет умер экс-главред журнала «Огонёк» Виталий Коротич, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Анвар Галеев
