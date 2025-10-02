Психолог: Советы искусственного интеллекта могут навредить человеку
Психолог Анна Седельникова заявила НСН, что психология – это не просто про «поговорить», искусственный интеллект не может помочь человеку с травмой.
Психологические советы искусственного интеллекта могут навредить человеку, заявила психолог Анна Седельникова в пресс-центре НСН.
«Искусственный интеллект может только имитировать, там нет никакой души. Есть заблуждение, что психология – это просто поговорить. На самом деле это не так. Психология – это такая тонкая грань, где нет никаких ограничений, все очень индивидуально. У всех людей свой фундамент. Психология – это не просто поговорить и получить инструмент. Искусственный интеллект может советовать что-то не то. Если у человека травматическое событие, подобные советы ему только навредят. Плюс, конечно, конфиденциальность, об этом переживают все люди, которые идут в терапию, они открывают самое откровенное, интимное», - рассказала она.
Миллионы людей стали якобы исповедоваться чат-ботам сообщают СМИ. ИИ-священники помогают искать смысл жизни и дают религиозные советы. Большую популярность среди пользователей набирает приложение Bible Chat, которое менее чем за год скачали более 30 миллионов раз. Как сообщают эксперты - люди делятся с «виртуальными священниками» своими переживаниями и тревогами в надежде обрести умиротворение. В РПЦ уже заявили, что замена живого священника искусственным интеллектом (ИИ) может представлять опасность для человека как в духовном плане, так и в физическом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава СПЧ назвал недопустимым непосещение школ в РФ детьми мигрантов
- Священник заявил, что телефоны «утилизируют» дурную энергию школьников
- В туриндустрии развеяли мифы об опасной и бедной Африке
- Названы причины, почему украинская ПВО не справляется с российскими ракетами
- Сборная мира КХЛ не примет участие в Кубке Первого канала 2025
- Юристы и водители: К 2030 году ИИ «сократит» 9% мирового рынка труда
- «Себе в ноги не стреляют»: Почему посылки из Китая застряли в Казахстане
- В России призвали развивать охотничью отрасль в ответ на повышение сборов
- Учитель: Госдуме не нужно решать, когда просыпаться школьникам
- Продюсер Бачурин раскрыл секрет успешной фолк-музыки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru