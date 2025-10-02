Психолог: Советы искусственного интеллекта могут навредить человеку

Психологические советы искусственного интеллекта могут навредить человеку, заявила психолог Анна Седельникова в пресс-центре НСН.

«Искусственный интеллект может только имитировать, там нет никакой души. Есть заблуждение, что психология – это просто поговорить. На самом деле это не так. Психология – это такая тонкая грань, где нет никаких ограничений, все очень индивидуально. У всех людей свой фундамент. Психология – это не просто поговорить и получить инструмент. Искусственный интеллект может советовать что-то не то. Если у человека травматическое событие, подобные советы ему только навредят. Плюс, конечно, конфиденциальность, об этом переживают все люди, которые идут в терапию, они открывают самое откровенное, интимное», - рассказала она.

Миллионы людей стали якобы исповедоваться чат-ботам сообщают СМИ. ИИ-священники помогают искать смысл жизни и дают религиозные советы. Большую популярность среди пользователей набирает приложение Bible Chat, которое менее чем за год скачали более 30 миллионов раз. Как сообщают эксперты - люди делятся с «виртуальными священниками» своими переживаниями и тревогами в надежде обрести умиротворение. В РПЦ уже заявили, что замена живого священника искусственным интеллектом (ИИ) может представлять опасность для человека как в духовном плане, так и в физическом.

