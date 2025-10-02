Баканов: В России низкоорбитальную спутниковую связь запустят к 2027 году
Коммерческий сервис спутниковой связи на базе созданной частной компанией низкоорбитальной группировки начнет работу в России к 2027 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Баканова, представленную на конференции Satcomrus.
«К 2027 году планируется запуск полноценного коммерческого сервиса», - указано в сообщении.
Как напомнил Баканов, на первом этапе планируют развернуть 325 спутников. Первые 16 аппаратов запустят в декабре текущего года.
Ранее глава «Роскосмоса» заявил, что запуски спутников российского аналога Starlink начнутся уже в декабре 2025 года. Первые запуски охватят 300 аппаратов, второй этап - еще 900.
