Баканов: В России низкоорбитальную спутниковую связь запустят к 2027 году

Коммерческий сервис спутниковой связи на базе созданной частной компанией низкоорбитальной группировки начнет работу в России к 2027 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Баканова, представленную на конференции Satcomrus.

«К 2027 году планируется запуск полноценного коммерческого сервиса», - указано в сообщении.

Как напомнил Баканов, на первом этапе планируют развернуть 325 спутников. Первые 16 аппаратов запустят в декабре текущего года.

Ранее глава «Роскосмоса» заявил, что запуски спутников российского аналога Starlink начнутся уже в декабре 2025 года. Первые запуски охватят 300 аппаратов, второй этап - еще 900.

