Телефонная Библия: Почему россиян привлекают религиозные нейросети
Сергей Журавлев заявил НСН, что растет спрос на религиозные нейросети, так как это доступный способ получать интересную информацию.
Религиозные нейросети привлекают людей, которые не очень крепки в вере, у них нет твердых правил, но эта тема их интересует, заявил руководитель компании по разработке сервисов на базе ИИ "Hi-Tech Anatomy" Сергей Журавлев в пресс-центре НСН.
«Люди, которые не очень крепки в вере, у которых нет твердых правил, им проще открыть смартфон и скачать приложение. В приложении сделано все, чтобы человек заинтересовался. Человек сразу попадает в интересные опросы, красивый дизайн, его обволакивает вайб этого приложения. Основа основ – это доступность. Второе – это маркетинг, это огромные вложения в рекламу. Люди уделяют сервису несколько часов в день, а стоимость «входа» составляет не более тысячи рублей», - рассказал он.
Миллионы людей стали якобы исповедоваться чат-ботам сообщают СМИ. ИИ-священники помогают искать смысл жизни и дают религиозные советы. Большую популярность среди пользователей набирает приложение Bible Chat, которое менее чем за год скачали более 30 миллионов раз. Как сообщают эксперты - люди делятся с «виртуальными священниками» своими переживаниями и тревогами в надежде обрести умиротворение. В РПЦ уже заявили, что замена живого священника искусственным интеллектом (ИИ) может представлять опасность для человека как в духовном плане, так и в физическом.
