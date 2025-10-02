Телефонная Библия: Почему россиян привлекают религиозные нейросети

Религиозные нейросети привлекают людей, которые не очень крепки в вере, у них нет твердых правил, но эта тема их интересует, заявил руководитель компании по разработке сервисов на базе ИИ "Hi-Tech Anatomy" Сергей Журавлев в пресс-центре НСН.

«Люди, которые не очень крепки в вере, у которых нет твердых правил, им проще открыть смартфон и скачать приложение. В приложении сделано все, чтобы человек заинтересовался. Человек сразу попадает в интересные опросы, красивый дизайн, его обволакивает вайб этого приложения. Основа основ – это доступность. Второе – это маркетинг, это огромные вложения в рекламу. Люди уделяют сервису несколько часов в день, а стоимость «входа» составляет не более тысячи рублей», - рассказал он.

Миллионы людей стали якобы исповедоваться чат-ботам сообщают СМИ. ИИ-священники помогают искать смысл жизни и дают религиозные советы. Большую популярность среди пользователей набирает приложение Bible Chat, которое менее чем за год скачали более 30 миллионов раз. Как сообщают эксперты - люди делятся с «виртуальными священниками» своими переживаниями и тревогами в надежде обрести умиротворение. В РПЦ уже заявили, что замена живого священника искусственным интеллектом (ИИ) может представлять опасность для человека как в духовном плане, так и в физическом.



