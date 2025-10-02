Без души: Священник рассказал, как нейросети помогают в написании проповеди

Искусственный интеллект может помочь в написании проповеди, но только формально, заявил иерей Валерий Сосковец в пресс-центре НСН.

«Я в качестве эксперимента попросил искусственный интеллект написать мне проповедь в стиле Иоанна Златоуста по теме «Покров Пресвятой Богородицы». Пишет он неплохо, использует обороты Златоуста, тему праздника раскрывает. Но в этой проповеди нет духа, слова есть. Человек, который не читал Златоуста, не поймет разницы. Но за этим нет духовной жизни. Это все обороты, слова, образы, стиль… Но плакать от этого не начнешь, нет духовности за этим, просто номинально похоже. Это как Антихрист, который выдает себя за Христа», - рассказал он.

Миллионы людей стали якобы исповедоваться чат-ботам сообщают СМИ. ИИ-священники помогают искать смысл жизни и дают религиозные советы. Большую популярность среди пользователей набирает приложение Bible Chat, которое менее чем за год скачали более 30 миллионов раз. Как сообщают эксперты - люди делятся с «виртуальными священниками» своими переживаниями и тревогами в надежде обрести умиротворение. В РПЦ уже заявили, что замена живого священника искусственным интеллектом (ИИ) может представлять опасность для человека как в духовном плане, так и в физическом.



