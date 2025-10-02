Утечка грехов: Священник предостерег от исповеди чат-боту

Искусственный интеллект может дать формальный совет человеку, который оказался в непростой ситуации, заменить исповедь он не может, заявил иерей Валерий Сосковец в пресс-центре НСН.

«Допустим, что человек ищет советов, когда начинает взаимодействие с искусственным интеллектом. Во-первых, вопрос, кто составляет ему алгоритмы, кто учит этот ИИ? Если бы это был Серафим Саровский или еще кто-то… Можно было бы надеяться, что эти советы будут полезны. А если эти советы составляют сотни китайцев или индийцев, получишь то, что получишь. Даже если бы эти советы составлял хороший духовник, надо понимать, что нет универсальных советов. При одном и том же вопросе ответ будет разным разному человеку. Это не зависит от возраста, пола, образования и так далее. Влияет опыт, опыт грехов, глаза… Глаза – это ведь зеркало души. Иногда приходит такой совет, который в голову никогда не приходил, Богом подается», - отметил он.

Он также предупредил, что подобные вещи просто станут «доносом на себя».

«Когда вы написали свою исповедь ИИ, это стало данными. Ты пишешь на себя подробный донос. Сейчас очень много про человека «пробить», огромные базы данных. Если еще будет исповедь в интернете, это большая беда. Миллионы грехов появятся в Сети», - добавил собеседник НСН.

Миллионы людей стали якобы исповедоваться чат-ботам сообщают СМИ. ИИ-священники помогают искать смысл жизни и дают религиозные советы. Большую популярность среди пользователей набирает приложение Bible Chat, которое менее чем за год скачали более 30 миллионов раз. Как сообщают эксперты - люди делятся с «виртуальными священниками» своими переживаниями и тревогами в надежде обрести умиротворение. В РПЦ уже заявили, что замена живого священника искусственным интеллектом (ИИ) может представлять опасность для человека как в духовном плане, так и в физическом.

