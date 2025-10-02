Еда, алкоголь, гаджеты: Психолог заявила, что 97% людей страдают от зависимостей

В мире 97% граждан страдают от разного рода зависимостей, включая зависимость от гаджетов, заявила психолог Анна Седельникова в пресс-центре НСН.

«Исследования показывают, что 97% всего населения в мире – это зависимые люди. Зависимость фундаментальна, она наступает до пяти лет, мы ее просто забираем из родительской системы. Природа у зависимости одна: запрещенные вещества, еда, алкоголизм, шопоголизм. Сегодня у нас появляется зависимость от гаджетов. Это все идет из детства, но во взрослом возрасте человеку уже все равно, от чего быть в зависимости. Можно поменять эту зависимость на социально одобряемую, изменить свой фокус», - рассказала она.

Психологические советы искусственного интеллекта могут навредить человеку, заявила психолог Анна Седельникова в пресс-центре НСН.

