Еда, алкоголь, гаджеты: Психолог заявила, что 97% людей страдают от зависимостей
Зависимость от гаджетов сегодня работает по той же «схеме» как алкоголизм, заявила НСН Анна Седельникова.
В мире 97% граждан страдают от разного рода зависимостей, включая зависимость от гаджетов, заявила психолог Анна Седельникова в пресс-центре НСН.
«Исследования показывают, что 97% всего населения в мире – это зависимые люди. Зависимость фундаментальна, она наступает до пяти лет, мы ее просто забираем из родительской системы. Природа у зависимости одна: запрещенные вещества, еда, алкоголизм, шопоголизм. Сегодня у нас появляется зависимость от гаджетов. Это все идет из детства, но во взрослом возрасте человеку уже все равно, от чего быть в зависимости. Можно поменять эту зависимость на социально одобряемую, изменить свой фокус», - рассказала она.
Психологические советы искусственного интеллекта могут навредить человеку, заявила психолог Анна Седельникова в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава СПЧ назвал недопустимым непосещение школ в РФ детьми мигрантов
- Священник заявил, что телефоны «утилизируют» дурную энергию школьников
- В туриндустрии развеяли мифы об опасной и бедной Африке
- Названы причины, почему украинская ПВО не справляется с российскими ракетами
- Сборная мира КХЛ не примет участие в Кубке Первого канала 2025
- Юристы и водители: К 2030 году ИИ «сократит» 9% мирового рынка труда
- «Себе в ноги не стреляют»: Почему посылки из Китая застряли в Казахстане
- В России призвали развивать охотничью отрасль в ответ на повышение сборов
- Учитель: Госдуме не нужно решать, когда просыпаться школьникам
- Продюсер Бачурин раскрыл секрет успешной фолк-музыки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru