Китайское кино до сих пор остается экзотикой для российских зрителей, при этом отдельные блокбастеры могут быть популярны, объяснила в интервью НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

Министр культуры РФ Ольга Любимова ранее заявила, что Россия и Китай хотят увеличить объемы совместного кинопроизводства. По ее словам, китайские прокатчики с интересом относятся к российским фильмам. Ромодановская отметила, что на российском рынке пока осторожно относятся к картинам из КНР.