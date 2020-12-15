«По Гоголю и Булгакову». Грымов рассказал о премьерах в его театре в 2021 году
Художественный руководитель «Модерна» в беседе с НСН согласился играть по коронавирусным правилам в ущерб экономике театра.
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов посоветовал всем продолжать ходить на спектакли, чтобы оставаться в тонусе. В эфире НСН он отметил, что запретил в своем театре употреблять слово «выживаем», рассказав, как живет «Модерн» в современных коронавирусных ограничениях.
«Я рад тому, что театры все-таки работают, хотя пессимизма очень много. Экономики в наши дни, конечно, не существует, но важно играть спектакли, держать всех в тонусе. Я запретил в театре говорить слово «выживаем», потому что мы живем, сегодня мы живем так. В Европе театры вообще закрылись, а мы работаем, хоть и при 25 процентах заполняемости зала. Сегодня зрителям, мне кажется, как никогда надо ходить в театр, потому что психологически важно оставаться в тонусе и в том ритме жизни, к которому все привыкли. А если решили, что пускаем только 25 процентов, значит так. Я считаю, что нужно жить по правилам», – сказал он.
В конце ноября в театре «Модерн» состоялась премьера спектакля «Кладбище понтов». Это трогательная, искрометная, местами смешная история, которую, в том числе, актеры сыграют на сцене в канун Нового года – 31 декабря. Следующие новинки ожидаются уже в 2021 году.
«Сейчас мы готовим новый спектакль, репетируем «Женитьбу» по Гоголю, где Лолита Милявская будет играть Агафью Тихоновну. На самом деле, спектакль будет поставлен по трем произведениям русской классики: «Женитьба» Гоголя, «Женитьба Бальзаминова» Островского и «Предложение» Чехова. И еще в новом году планируем представить спектакль «Белая гвардия» по произведениям Булгакова «Белая гвардия» и «Дни Турбиных», – поделился он с НСН.
Кроме того, Юрий Грымов признался, что его шокируют зрители, которые приходят в театр в период пандемии, отметив, что они требуют особой оценки.
«Я думаю, что сегодняшний зритель, который продолжает ходить на спектакли, требует отдельной оценки, отдельного описания. Это шок, они какие-то потрясающие. Ведь 25 процентов – это очень мало, должно быть, соответственно, и меньше аплодисментов, и меньше реакции, а хлопают они, как будто в зале 150 процентов. Отсеялся случайный зритель», – подытожил он.
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