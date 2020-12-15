«По Гоголю и Булгакову». Грымов рассказал о премьерах в его театре в 2021 году

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов посоветовал всем продолжать ходить на спектакли, чтобы оставаться в тонусе. В эфире НСН он отметил, что запретил в своем театре употреблять слово «выживаем», рассказав, как живет «Модерн» в современных коронавирусных ограничениях.

«Я рад тому, что театры все-таки работают, хотя пессимизма очень много. Экономики в наши дни, конечно, не существует, но важно играть спектакли, держать всех в тонусе. Я запретил в театре говорить слово «выживаем», потому что мы живем, сегодня мы живем так. В Европе театры вообще закрылись, а мы работаем, хоть и при 25 процентах заполняемости зала. Сегодня зрителям, мне кажется, как никогда надо ходить в театр, потому что психологически важно оставаться в тонусе и в том ритме жизни, к которому все привыкли. А если решили, что пускаем только 25 процентов, значит так. Я считаю, что нужно жить по правилам», – сказал он.

В конце ноября в театре «Модерн» состоялась премьера спектакля «Кладбище понтов». Это трогательная, искрометная, местами смешная история, которую, в том числе, актеры сыграют на сцене в канун Нового года – 31 декабря. Следующие новинки ожидаются уже в 2021 году.