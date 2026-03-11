Кабмин попросили о налоговых послаблениях для управляющих компаний в сфере ЖКХ

По его словам, «управляющим компаниям и ресурсноснабжающим организациям необходима поддержка государства», о чём говорится в обращении, направленном в правительство РФ.

Эксперт уточнил, что речь идёт о льготах по налогу на имущество для вновь построенных и модернизированных объектов ЖКХ, а также изменении налогообложения прибыли.

«Это критически важный вопрос... Минстрой, депутаты, представители экспертного сообщества в настоящее время ищут вариант, который устроил бы все стороны», — заключил Геллер.

Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила «Радиоточке НСН», что лучшим способом борьбы с коммунальными авариями является модернизация коммунальной инфраструктуры, на что нужны деньги.