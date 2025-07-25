Писатель Олег Рой призвал чаще экранизировать современную литературу
Произведения многих современных авторов стали бы достойной основой для новых постановок и экранизаций, сказал НСН писатель Олег Рой.
Вместо бесконечных ремейков классики режиссерам стоило бы уделить больше внимания экранизациям и постановкам, основанным на современной литературе, заявил в беседе с НСН российский писатель Олег Рой.
В России намерены начать постановку произведений современных авторов на сцене, а в дальнейшем и их экранизацию, пишет РИА Новости со ссылкой на президента Российского книжного союза Сергей Степашин. По его словам, соответствующее соглашение с Союзом театральных деятелей России в лице председателя и по совместительству руководителя «Современника» и «Табакерки» Владимира Машкова уже подписано.
Среди примеров уже существующих постановок по произведениям современных авторов - два спектакля по произведениям Олега Роя. В августе 2023 года в Театре имени Моссовета состоялась премьера спектакля по роману «Неотправленные письма», режиссером выступил Вячеслав Манучаров. Также в мае 2024 года в Фольклорном центре «Москва» представили спектакль режиссера Антона Непомнящего по мотивам книги Роя «Тени Донбасса». Как отметил писатель, он полностью доверял процесс создания спектакля профессионалам.
«Конечно, я участвовал в этой работе. Что касается первого спектакля - "Неотправленные письма", я был на всех читках, нескольких репетициях и прогонах. Никогда ни на кого не давил, потому что знал, что мой роман в руках настоящих профессионалов своего дела - это и режиссер Вячеслав Манучаров, и актеры, сыгравшие главные роли - Ольга Кабо и Дмитрий Щербина. Это актеры с большой буквы! Я просто присутствовал и получал наслаждение от того, как легко, правильно и хорошо мое литературное произведение вдруг переносится на театральные подмостки. В случае со вторым спектаклем - "Тени Донбасса" то же самое: я полностью доверился профессионализму режиссера Антона Непомнящего и его чутью, поскольку всегда считал, что каждый должен заниматься своим делом. В итоге получилась прекрасная постановка», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, продюсерам и режиссерам стоило бы чаще обращаться к произведениям современных авторов.
«Мне кажется, лучше делать хорошие экранизации произведений современных авторов, чем в очередной раз переснимать классику и выпускать очередной ремейк. У нас в стране огромное количество авторов и потрясающих произведений, но, увы, главная проблема тех, кто сегодня отвечает за кинопроизводство в том, что они не читают. Важно, чтобы продюсеры и режиссеры почаще обращали внимание на произведения современных авторов. Поверьте, работать есть над чем. Что касается моих произведений, то я был бы счастлив увидеть на экране все романы моей "донбасской серии", или хотя бы один из них», - рассказал Рой.
Ранее вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько сообщил «Радиоточке НСН», в обществе сейчас есть запрос на актуальные постановки по произведениям патриотичных писателей, так как люди жалуются, что где-то до сих пор идет репертуар релокантов.
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