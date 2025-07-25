В России намерены начать постановку произведений современных авторов на сцене, а в дальнейшем и их экранизацию, пишет РИА Новости со ссылкой на президента Российского книжного союза Сергей Степашин. По его словам, соответствующее соглашение с Союзом театральных деятелей России в лице председателя и по совместительству руководителя «Современника» и «Табакерки» Владимира Машкова уже подписано.

Среди примеров уже существующих постановок по произведениям современных авторов - два спектакля по произведениям Олега Роя. В августе 2023 года в Театре имени Моссовета состоялась премьера спектакля по роману «Неотправленные письма», режиссером выступил Вячеслав Манучаров. Также в мае 2024 года в Фольклорном центре «Москва» представили спектакль режиссера Антона Непомнящего по мотивам книги Роя «Тени Донбасса». Как отметил писатель, он полностью доверял процесс создания спектакля профессионалам.

«Конечно, я участвовал в этой работе. Что касается первого спектакля - "Неотправленные письма", я был на всех читках, нескольких репетициях и прогонах. Никогда ни на кого не давил, потому что знал, что мой роман в руках настоящих профессионалов своего дела - это и режиссер Вячеслав Манучаров, и актеры, сыгравшие главные роли - Ольга Кабо и Дмитрий Щербина. Это актеры с большой буквы! Я просто присутствовал и получал наслаждение от того, как легко, правильно и хорошо мое литературное произведение вдруг переносится на театральные подмостки. В случае со вторым спектаклем - "Тени Донбасса" то же самое: я полностью доверился профессионализму режиссера Антона Непомнящего и его чутью, поскольку всегда считал, что каждый должен заниматься своим делом. В итоге получилась прекрасная постановка», - пояснил он.