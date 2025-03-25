Путин высказался о трудностях с постановками современных пьес
Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы с театральными постановками современных авторов не связаны с государственной политикой. Об этом он сообщил на заседании совета по культуре и искусству.
Глава государства отметил, что российские театры в основном обращаются к произведениям прошлого, но напомнил, что в разные периоды страны ситуация складывалась по-разному.
По его словам, в истории России не раз бывало, что за сказанное слово могли «догнать, поймать и посадить».
Писатель Захар Прилепин ранее предложил создать театр, который будет ставить пьесы современных авторов на актуальные темы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru