Путин высказался о трудностях с постановками современных пьес

Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы с театральными постановками современных авторов не связаны с государственной политикой. Об этом он сообщил на заседании совета по культуре и искусству.

Глава государства отметил, что российские театры в основном обращаются к произведениям прошлого, но напомнил, что в разные периоды страны ситуация складывалась по-разному.