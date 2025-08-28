Неизменный хэппи-энд: Почему россияне увлеклись корейской литературой
Корейскими графическими новеллами чаще увлекаются представители поколения Z, а жанровую прозу читают преимущественно женщины-жительницы больших и средних городов возраста 25-40, сказала НСН Елена Тарасова.
Корейская литература привлекает российских читателей тем, что помимо общечеловеческих проблем, актуальных для всех, она представлена и хилинг-романами — жизнеутверждающей прозой с неизменным хэппи-эндом, сказала в эфире НСН нон-фикшн редактор группы компаний «Литрес» Елена Тарасова.
Интерес россиян к корейскому нон-фикшну вырос почти в 14 раз, выяснили аналитики книжного сервиса «Литрес». Так, в период с 1 января 2025 года по 31 июля 2025 года выручка в категории «Корейская литература» выросла на 1360% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Тарасова раскрыла феномен корейской литературы.
«Конечно, корейская, как и любая национальная литература, имеет как минимум два вектора. Во-первых, это общечеловеческие проблемы, актуальные для читателей всех стран: экзистенциальные вопросы о жизни, смерти и смысле, месте человека в обществе, отношениях с другими. Здесь корейские писатели рассуждают, опираясь на представления о норме и аномалии, принятые в их стране. Во-вторых, это произведения, осмысляющие как исторический опыт (японское господство, противостояние Северной и Южной Кореи), так и проблемы, характерные конкретно для современных корейцев. В частности, это растущий уровень изоляции и одиночества. В ответ на все возрастающее давление возникает литература, помогающая справиться. Это хилинг-романы – жизнеутверждающая проза с неизменным хэппи-эндом, а также многочисленные книги по самопомощи, рассказывающие, как бороться с тревогой и выгоранием, как сохранять присутствие духа и находить смысл жизни», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, популярность корейской литературы, в том числе, обусловлена интересом к корейской культуре в целом.
«Множество требований — быть успешными, много работать, не выгорать, быть вовлеченными родителями, поддерживающими друзьями, любящими партнерами, всегда привлекательно выглядеть, следить за новостной повесткой и постоянно развиваться — знакомы в том числе и российским читателям. Этим можно, в том числе, объяснить тренд на интерес именно к корейскому нон-фикшну и хилинг-романам. Если говорить в целом об интересе к корейской литературе, то он, помимо прочего, часть общего тренда на популярность современной корейской культуры во всем её многообразии», — отметила Тарасова.
По ее словам, зачастую графическими новеллами увлекаются представители поколения Z (люди, родившиеся примерно с середины 1990-х/начала 2000-х годов по начало 2010-х годов).
«Если попытаться выделить усредненный портрет читателя корейской литературы, придется прибегнуть к жанровой сегментации. Так, графическими новеллами увлекаются скорее представители поколения Z. Жанровую прозу (триллеры, детективы, любовные и хилинг-романы), а также нон-фикшн читают преимущественно женщины-жительницы больших и средних городов возраста 25-40», — заключила Тарасова.
Наиболее востребованным у российских читателей оказался бестселлер Джису Пак «Правила богатой бабушки. Финансовая грамотность для жизни вашей мечты». На второй строчке расположилось произведение «Прожить жизнь заново. Все, что я хотела бы сказать себе в прошлом» автора Ким Хэ Нам. Третье место заняла аудиоверсия книги Джису Пак «Правила богатой бабушки. Финансовая грамотность для жизни вашей мечты», а четвёртое — «Письма с любовью. 37 вещей, которые мама хотела бы рассказать своей дочери» Хан Сон Хи. Топ-5 замыкает книга Ким Хэ Нам «Я слишком много думаю. Как я избавилась от тревожных мыслей и нашла душевную гармонию».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белый дом: Трамп готовит новые заявления по Украине
- Пчеловоды бьют тревогу из-за растущей нагрузки на пасечников
- Павла Волю назвали главным инфлюенсером России
- СМИ: Трамп считает условия Зеленского и Европы по миру нереалистичными
- Экс-боец ВСУ заявил о причастности Британии к диверсии на «Северном потоке»
- Стилист назвал главный тренд осени
- Канцлер ФРГ Мерц заявил, что встреча Путина и Зеленского не состоится
- Зумеров предупредили, что «бедроттинг» разрушает мозг и нервы
- Раскрыт ущерб по делу о халатности при поставке средств связи для Минобороны
- Бывшему директору Театра сатиры грозит до десяти лет тюрьмы по делу о хищении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru