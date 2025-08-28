Корейская литература привлекает российских читателей тем, что помимо общечеловеческих проблем, актуальных для всех, она представлена и хилинг-романами — жизнеутверждающей прозой с неизменным хэппи-эндом, сказала в эфире НСН нон-фикшн редактор группы компаний «Литрес» Елена Тарасова.

Интерес россиян к корейскому нон-фикшну вырос почти в 14 раз, выяснили аналитики книжного сервиса «Литрес». Так, в период с 1 января 2025 года по 31 июля 2025 года выручка в категории «Корейская литература» выросла на 1360% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Тарасова раскрыла феномен корейской литературы.