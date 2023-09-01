Мизулина возмутилась «избирательностью» Минкульта из-зад запрета «Барби»

«Я не очень поняла одно: если «Барби» нельзя, то почему можно «Непосредственно Каху», или «Битву экстрасенсов» и «Дом-2»? Они точно соответствуют нашим духовно-нравственным ценностям? Скорее всего суть проблемы с прокатом в авторских правах, а не в ценностях, об этом и нужно говорить», - написала Мизулина.

Ранее в Минкультуры отвергли идею «принудительно лицензировать» голливудские фильмы «Барби» и «Оппенгеймер», завезя их копии в Россию по параллельному импорту. По словам замминистра культуры Андрея Малышева, эти картины не соответствуют традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Кинокритик Давид Шнейдеров говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в случае выхода «Барби» в официальный прокат в России этот фильм «мгновенно» догнал бы «Чебурашку». При этом он подчеркнул, что «воровать нехорошо» и возмутился перспективой нелегального показа этой картины в России.

