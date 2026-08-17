Трамп пригрозил ударить по Оману, если он помешает урегулированию
Соединённые Штаты нанесут удар по Оману, если страна помешает урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Как пишет RT, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Если Оман встанет на пути, мы разбомбим их к чертям», — сказал глава Белого дома в интервью Fox News.
Также он добавил, что Иран должен «поднять белый флаг капитуляции», отметив, что Вашингтон не устанавливает никаких сроков.
Ранее в СМИ появилась информация, что Иран и Оман договорились о полном открытии для судоходства Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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