Трамп пригрозил ударить по Оману, если он помешает урегулированию

«Если Оман встанет на пути, мы разбомбим их к чертям», — сказал глава Белого дома в интервью Fox News.

Также он добавил, что Иран должен «поднять белый флаг капитуляции», отметив, что Вашингтон не устанавливает никаких сроков.

Ранее в СМИ появилась информация, что Иран и Оман договорились о полном открытии для судоходства Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

