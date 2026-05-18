ЕС выплатит Киеву первый транш кредита в июне

Первый платеж из кредита Евросоюза для Украины на 90 млрд евро произведут в июне. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Первый транш этого кредита должен быть предоставлен в первой половине июня», - цитирует РИА Новости главу евродипломатии.

По словам Каллас, сообщество работает над этим.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первый транш кредита Киеву из 45 млрд евро на текущий год направят на оборону и бюджетные нужды.

