ЕС выплатит Киеву первый транш кредита в июне
18 мая 202611:40
Юлия Савченко
Первый платеж из кредита Евросоюза для Украины на 90 млрд евро произведут в июне. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
«Первый транш этого кредита должен быть предоставлен в первой половине июня», - цитирует РИА Новости главу евродипломатии.
По словам Каллас, сообщество работает над этим.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первый транш кредита Киеву из 45 млрд евро на текущий год направят на оборону и бюджетные нужды.
Горячие новости
- Жёсткая посадка: Почему ЦБ не прогнётся под кабмин по ключевой ставке
- В Кремле рассказали о составе делегации Путина в ходе визита в Китай
- Серое мясо: Как в России борются с нелегальным рынком просроченных продуктов
- «Фарт и бешеные деньги»: Мостовой объяснил очередное чемпионство «Зенита»
- Глава Скадовского района Херсонской области пострадал из-за атаки ВСУ
- В России призвали «потихоньку снижать» возраст вступления в брак
- Вирусолог назвала маловероятным попадание Эболы в Россию
- «Загрузка более 70%»: Россиянам назвали свободные места для отдыха в Крыму
- В России новые учебники по обществознанию появятся в 2026-2027 годах
- Военный эксперт заявил, что Киев атаками пытается настроить россиян против государства