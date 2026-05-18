Никита Пресняков посетовал, что его музыка никому не нужна

Музыкант, внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков пожаловался на сложности в продвижении своей музыки. Об этом он написал в соцсетях.

Последние годы Пресняков живет в США. Артист занимается рок-музыкой и выступает в небольших клубах.

«Каждый раз, когда я выкладываю свою альтернативную музыку, это проходит фильтр людей, которые старше меня в два раза и которые никак не понимают жанр и стиль», - посетовал Пресняков.

По его словам, соцсеть не занимается продвижением контента артиста, так как расценивает его как «неинтересный». Как отметил Пресняков, никому не нужно то, что он инвестирует в продакшн музыки и видео, занимается написанием, сведением и съемкой видео.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что у Никиты Преснякова нет будущего в США.

