Никита Пресняков посетовал, что его музыка никому не нужна
Музыкант, внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков пожаловался на сложности в продвижении своей музыки. Об этом он написал в соцсетях.
Последние годы Пресняков живет в США. Артист занимается рок-музыкой и выступает в небольших клубах.
«Каждый раз, когда я выкладываю свою альтернативную музыку, это проходит фильтр людей, которые старше меня в два раза и которые никак не понимают жанр и стиль», - посетовал Пресняков.
По его словам, соцсеть не занимается продвижением контента артиста, так как расценивает его как «неинтересный». Как отметил Пресняков, никому не нужно то, что он инвестирует в продакшн музыки и видео, занимается написанием, сведением и съемкой видео.
Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что у Никиты Преснякова нет будущего в США.
Горячие новости
- ЕС выплатит Киеву первый транш кредита в июне
- В Москве у Останкинской телебашни пройдет рок-фестиваль «Музыка жизни»
- Певцов после «Гамлета» предложил контролировать выход спектаклей
- Никита Пресняков посетовал, что его музыка никому не нужна
- Крок призвал режиссеров перестать «рубить винегрет» из произведений классиков
- В Госдуме назвали туристам преимущества отдыха в России
- В Белоруссии начали тренировку воинских частей применения ЯО
- «Самое ужасное позади»: В Госдуме не ждут ухудшения условий семейной ипотеки
- Starbucks зарегистрировал товарный знак в России
- В Госдуме признали туристический налог «проблемным»