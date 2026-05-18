В России новые учебники по обществознанию появятся в 2026-2027 годах
Единые государственные учебники по обществознанию для 9-11-х классов появятся в школах России в ближайшие два года. Об этом рассказал референт Управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере, ответственный секретарь единой линейки пособий по истории и обществознанию Владислав Кононов, передает РИА Новости.
«С 1 сентября этого года 9-10-е классы переходят на новые государственные учебники обществознания, 11-й класс продолжает последний год изучать старый курс», - отметил он.
При этом с 1 сентября 2027-го школы начнут использовать новый учебник по обществознанию для 11-х классов.
Ранее стало известно, что главным редактором учебников по обществознанию для 9—11-х классов стал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
