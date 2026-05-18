«Загрузка более 70%»: Россиянам назвали свободные места для отдыха в Крыму

Южный берег полуострова будет заполнен на максимум, но в остальных районах нет проблемы с доступным жильем на лето, заявила НСН Наталья Стамбульникова.

Прогнозы на загрузку отелей Крыма в этом году — от 70% до 100%. В лидерах Южный берег, а наиболее свободно западное побережье, рассказала председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталья Стамбульникова в беседе с НСН.

С 1 июня открывается курортный сезон на территории республики Крым и Севастополя. Стамбульникова отметила, что в этом году в некоторые места уже будет не попасть.

«Предварительно, лидером загрузки будет Южный берег Крыма. Речь, в первую очередь, про гостевые дома и объекты до 50 номеров. На Южном берегу она будет 100%, побережье западное — 70%, восток — 80-90%. Пока на юге загрузка составляет 60%, на Западе — 40%. А цены диктует турист. Они выросли на уровне инфляции — на 10-12%, но на южном берегу больше спроса, предоставляемых услуг, поэтому подорожание может быть и до 15% по сравнению с прошлым годом», — сообщила она.

Ранее Стамбульникова объяснила НСН, почему в бархатный сезон в Крыму забронировали только 30% отелей.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
