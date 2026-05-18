«Загрузка более 70%»: Россиянам назвали свободные места для отдыха в Крыму
Южный берег полуострова будет заполнен на максимум, но в остальных районах нет проблемы с доступным жильем на лето, заявила НСН Наталья Стамбульникова.
Прогнозы на загрузку отелей Крыма в этом году — от 70% до 100%. В лидерах Южный берег, а наиболее свободно западное побережье, рассказала председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталья Стамбульникова в беседе с НСН.
С 1 июня открывается курортный сезон на территории республики Крым и Севастополя. Стамбульникова отметила, что в этом году в некоторые места уже будет не попасть.
«Предварительно, лидером загрузки будет Южный берег Крыма. Речь, в первую очередь, про гостевые дома и объекты до 50 номеров. На Южном берегу она будет 100%, побережье западное — 70%, восток — 80-90%. Пока на юге загрузка составляет 60%, на Западе — 40%. А цены диктует турист. Они выросли на уровне инфляции — на 10-12%, но на южном берегу больше спроса, предоставляемых услуг, поэтому подорожание может быть и до 15% по сравнению с прошлым годом», — сообщила она.
Ранее Стамбульникова объяснила НСН, почему в бархатный сезон в Крыму забронировали только 30% отелей.
Горячие новости
- «Фарт и бешеные деньги»: Мостовой объяснил очередное чемпионство «Зенита»
- Глава Скадовского района Херсонской области пострадал из-за атаки ВСУ
- В России призвали «потихоньку снижать» возраст вступления в брак
- Вирусолог назвала маловероятным попадание Эболы в Россию
- «Загрузка более 70%»: Россиянам назвали свободные места для отдыха в Крыму
- В России новые учебники по обществознанию появятся в 2026-2027 годах
- Военный эксперт заявил, что Киев атаками пытается настроить россиян против государства
- ЕС выплатит Киеву первый транш кредита в июне
- В Москве у Останкинской телебашни пройдет рок-фестиваль «Музыка жизни»
- Певцов после «Гамлета» предложил контролировать выход спектаклей