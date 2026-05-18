В Москве у Останкинской телебашни пройдет рок-фестиваль «Музыка жизни»

В Москве пройдет благотворительный фестиваль «Музыка жизни» в честь Международного Дня защиты детей, сообщили НСН организаторы мероприятия.

Мероприятие состоится 7 июня с 12.00 до 18.00 на площадке у Останкинской телебашни. Организаторами праздника выступают НАШЕ Радио, благотворительный фонд «Дорога жизни», которому исполняется 10 лет, и Останкинская телебашня. Вход для посетителей будет бесплатным при регистрации.

Любителей музыки ждет выступление известных исполнителей и групп – на сцену выйдут Диана Арбенина. Ночные Снайперы, Вадим Самойлов/Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов /Анимация, Капитан Макс, SADLESS, Дела Поважнее, CASUAL.

Для зрителей подготовили игры, мастер-классы, спортивные конкурсы. А все собранные средства пойдут на помощь подопечным благотворительного фонда – детям, оставшимся без родительской заботы, в том числе с особенностями здоровья, а также ребятам из семей в трудной ситуации.

Генеральный продюсер «Мультимедиа Холдинга», программный директор НАШЕго Радио Игорь Паньков признался НСН, что фестиваль «Музыка жизни» — это не просто концерт под открытым небом.

«НАШЕ Радио много лет участвует в благотворительных проектах. Для нас это не отдельная акция и не формальный жест, а естественное продолжение того, чем занимается радио: объединять людей вокруг важного, живого и настоящего. Фестиваль “Музыка жизни” — это не просто концерт под открытым небом, где можно услышать живые голоса любимых артистов. Для многих это возможность провести день с друзьями, прийти всей семьёй, почувствовать радость большого общего праздника. И именно в этой тёплой, почти домашней атмосфере особенно важно заметить: рядом есть дети, у которых нет самого простого — постоянной заботы, защищённости и ощущения, что они не одни. Наша задача — соединить музыку и эмпатию, праздник и реальную помощь. Потому что по-настоящему менять жизнь детей можно только тогда, когда тысячи людей перестают быть просто зрителями и становятся участниками общего дела», — отметил он.

Праздник у главной телебашни страны, откуда стартует сигнал НАШЕго Радио в FM-диапазоне на многие километры, пройдет не случайно: в самом сердце вещания студия и слушатели станут единым дружным сообществом.

«За почти 60 лет своего существования Останкинская башня стала не только знаковым высокотехнологическим объектом, который с момента постройки посетило более 15 миллионов человек, но и современной площадкой для проведения мероприятий, объединяющих людей вокруг добрых и действительно значимых инициатив. Фестиваль “Музыка жизни” – это большой благотворительный семейный музыкальный праздник у одного из главных символов Москвы, призванный привлечь внимание к детям, которым особенно нужны забота, поддержка и участие. Мы рады, что вместе с коллегами НАШЕго Радио и фондом «Дорога жизни» можем создать пространство, где музыка, творчество и благотворительность становятся частью одного большого общего дела», – сказал НСН директор Останкинской телебашни Дмитрий Назаров.

В рамках фестиваля откроется выставка фотопроекта «Видимые-невидимые». Идейными вдохновителями события стали фонд и актриса театра и кино Дарья Мельникова. 15 известных российских спортсменов, артистов и общественных деятелей: Кристина Асмус, Алексей Щербаков, Петр Налич и другие создавали совместные работы с подопечными фонда.

«Фестиваль “Музыка жизни” для нас – это продолжение ежедневной работы: мы помогаем детям, оказавшимся без семьи или в сложной ситуации, сохранять главное – детство. Очень важно, что о таких непростых темах мы будем говорить открыто, в центре Москвы, вместе с сотнями и тысячами людей, потому что только так появляется настоящее внимание и поддержка. За десять лет фонд “Дорога жизни” помог более чем 17 600 детям: от лечения и реабилитации до сопровождения на пути к семье. И для нас этот фестиваль – еще один способ сделать так, чтобы у этих детей было больше шансов на обычную счастливую жизнь», – отметила в беседе с НСН директор фонда «Дорога жизни» Анна Котельникова.

