В Белоруссии начали тренировку воинских частей применения ЯО
Тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения стартовала в Белоруссии. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны республики.
Мероприятия проводятся в интересах повышения готовности вооруженных сил к использованию современных средств поражения, включая специальные боеприпасы. Они проходят под руководством начальника генерального штаба ВС - первого заместителя министра обороны Белоруссии.
Тренировку проводят во взаимодействии с российской стороной, пишет RT. Она нацелена на совершенствование уровня подготовки военных, проверку готовности вооружения и техники к выполнению задач, организацию боевого применения из неплановых районов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что для поддержания боеготовности в республике будет проводиться точечная мобилизация отдельных частей.
Горячие новости
- В Госдуме назвали туристам преимущества отдыха в России
- В Белоруссии начали тренировку воинских частей применения ЯО
- «Самое ужасное позади»: В Госдуме не ждут ухудшения условий семейной ипотеки
- Starbucks зарегистрировал товарный знак в России
- В Госдуме признали туристический налог «проблемным»
- Сам себе туроператор: Россияне стали чаще путешествовать на автомобилях
- СМИ: Каллас отказалась быть переговорщиком для диалога с Россией
- Кабмин продлил запрет на вывоз лома драгоценных металлов
- Крым обошел Сочи: Почему россияне бронируют туры за неделю до поездки
- В РСТ назвали преимущества внутреннего туризма над выездным