В Белоруссии начали тренировку воинских частей применения ЯО

Тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения стартовала в Белоруссии. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны республики.

Мероприятия проводятся в интересах повышения готовности вооруженных сил к использованию современных средств поражения, включая специальные боеприпасы. Они проходят под руководством начальника генерального штаба ВС - первого заместителя министра обороны Белоруссии.

Тренировку проводят во взаимодействии с российской стороной, пишет RT. Она нацелена на совершенствование уровня подготовки военных, проверку готовности вооружения и техники к выполнению задач, организацию боевого применения из неплановых районов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что для поддержания боеготовности в республике будет проводиться точечная мобилизация отдельных частей.

